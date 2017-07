Congo-Kinshasa: Insécurité - Le présumé auteur de l'attaque du Grand marché dans les filets de la police

En deux temps un mouvement, ils ont incendié quatre véhicules et fait voler en éclats les vitres du hall à l'entrée du bâtiment administratif, sans parler des pneus brulés et des barricades érigées aux points stratégiques. L'arrivée sur les lieux des forces de l'ordre n'a fait que compliquer la donne. Les deux camps se sont livrés à des scènes d'affrontements qui ont duré de longues heures. Tirs de sommation, gaz lacrymogène et interpellations, tout y était pour rendre le site universitaire invivable, le temps de cette folle agitation. « Il n'est nullement dans l'intention de la police de perturber la sérénité de la session en cours à l'université », a confié un responsable de la police comme pour se dédouaner des critiques formulées contre la police dont les moyens utilisés pour rétablir l'ordre étaient jugés disproportionnés. « Les étudiants ne doivent nullement devenir le bouclier d'un assassin », a pour sa part réagi le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui trouve indécent qu'en guise de revendication, l'on s'en prenne aux biens publics.

Comme il s'agit d'une bande organisée qui s'est donné la mission de mettre la ville à feu et à sang, les unités de la police dépêchées sur le lieu avaient pris des précautions utiles pour parer à toute éventualité. La traque du présumé Ben et de ses amis a été lancée jeudi soir par un commando de la police bien armé qui, d'après des sources, ont fait irruption au Home X pour y exfiltrer deux étudiants, présentés à tort ou à raison, comme faisant partie du groupe d'assaillants du Grand marché central.

