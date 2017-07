Ile Maurice: Le couple Ruhomally réclame Rs 50 millions à l'État

Humiliante et traumatisante. C'est ainsi qu'Hassenjee Ruhomally et son épouse Nassima Ruhomally qualifient leur arrestation par les membres du Central Criminal Investigation Department (CCID) le 4 février 2016. Ils ont été retenus au centre de détention de Vacoas où ils ont été contraints de se dévêtir. Ils poursuivent l'État, de même que le commissaire de police et réclament des dommages de Rs 50 millions. Cette affaire a pour toile de fond des commentaires sur le vice-Premier ministre Showkutally Soodhun sur Facebook par rapport à l'affaire BAI-Bramer Bank et postés par un dénommé Paul Lismore. Hassenjee Ruhomally affirme n'avoir fait que copier les commentaires et les poster.

Lors d'une conférence de presse, Showkutally Soodhun a allégué que des gens s'attaquent à sa réputation et à son intégrité. Il a, par la suite, porté plainte contre les Ruhomally.

Les époux ont été arrêtés par le CCID. L'iPad et l'ordinateur d'Hassenjee Ruhomally ont été saisis.

Dans leur plainte, rédigée par Me Renouka Brigemohane, avouée, les Ruhomally considèrent que cette arrestation, illégale et injuste, a terni leur réputation. Et les a diminués aux yeux de leurs proches et du public en général. Hassenjee Ruhomally indique qu'il est diabétique et souffre d'hypertension. Mais les membres du CCID ne lui ont pas permis de prendre ses médicaments. Les Ruhomally reprochent à Showkutally Soodhun d'avoir fait de fausses allégations contre eux, ce qui a provoqué leur arrestation arbitraire. Une accusation provisoire a été retenue contre eux et ils ont été remis en liberté provisoire après avoir fourni une caution de Rs 2 500. Le 2 février 2017, ils se sont présentés au tribunal de Rose-Hill où ils ont été informés que la charge provisoire contre eux a été rayée en leur absence, le 17 octobre 2016.

Ils ont retenu les services de Me Akil Bissessur, avocat.