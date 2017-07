Togo: Lomé-Paris, même combat !

L'insécurité et le terrorisme sont deux fléaux de ces dernières années que doivent combattre les autorités à travers le.monde.

S'entretenant hier vendredi à Abidjan en Côte d'Ivoire avec avec Faure Gnassingbé, en déplacement dans la capitale ivoirienne pour lle compte de la cérémonie d'ouverture des VIIIème Jeux de la Francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne, nouveau secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires européennes, est revenu sur les défis sécuritaires auxquels doivent faire face la France et le Togo, et partant l'Europe et l'Afrique, et surtout sur la coopération bilatérale entre Paris et Lomé.

Justement parlant de sécurité, ce membre du gouvernement français à confié à sa sortie de la rencontre avec Faure Gnassingbe que, "nous sommes tous conscients des défis à relever, l'Europe, l'Afrique, les Européens, les Africains, parce qu'en fait c'est un même destin qui nous lie et nous devons avoir des échanges fréquents et dans la confiance".

Dans le même temps, M. Lemoyne, s'est réjoui de ce que le Togo est bien à l'offensive dans la lutte pour la paix sur son sol. "J'ai tenu à rencontrer le président Faure Gnassingbé, parce que la France et le Togo ont une action commune dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme", a aussi indiqué le Secrétaire d'Etat français.

Pour information, outre les dispositifs sécuritaires en interne, le Togo manifeste son engagement dans la lutte contre le terrorisme sur le continent, en envoyant également des éléments au sein des différentes missions de maintien de la paix de l'ONU ou de l'UA.