Sénégal: Me El hadj Diouf, leader de la coalition « Leeral» - « Tambacounda est une ville délaissée »

A Tambacounda, Me El Hadj Diouf, leader de la coalition « Leeral », a étalé sa vision d'un élu du peuple et qui doit être positif pour permettre à ce pays d'être sur les rails. Devant ses militants en liesse, il a regretté que «Tambacounda soit une ville délaissée, une ville abandonnée, une ville torturée ». Compte tenu de cette situation et pour inverser la tendance, l'avocat a demandé aux populations de se lever comme un seul homme et de choisir les députés de la coalition « Leeral » qui seront, à l'en croire, « des députés du peuple » comme lui, « l'homme du 23 juin ». Cela permettra, a-t-il dit, « de relever le défi, redorer le blason de cette ville, pour enfin amorcer le développement ». « Il est grand temps que Tambacounda décolle ; il est grand temps que le sous-développement soit combattu dans cette contrée lointaine de Dakar mais si riche en potentialités. Non ! Tambacounda ne mérite pas ce sort qui lui est réservé. Il est grand temps de rectifier le tir pour faire avancer le Sénégal oriental vers la voie du développement, de la dignité et de la prospérité », a affirmé Me El hadji Diouf.

Revenant sur les événements du stade Demba Diop qui ont fait huit morts et de nombreux blessés, il n'a pas été tendre avec les autorités, les qualifiant d'être laxistes. « Je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des atrocités du stade Demba Diop qui ont entrainé une dizaine de morts. Je déplore profondément ces incidents graves, inacceptables, incompréhensibles dans un pays civilisé. Je présente mes condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais, au mouvement associatif et aux sportifs de ce pays », a dit l'avocat.

«Je voudrais demander aux autorités sénégalaises d'être plus regardantes, d'être plus rigoureuses dans la gestion des manifestations publiques surtout et notamment sportives », a-t-il ajouté. Me El Hadj Diouf a, en outre, soutenu qu'il faudrait que des mesures soient prises chaque fois qu'il y a un événement important qui draine des foules. Pour lui, cela n'a pas été fait. « Ce laxisme du gouvernement dans la gestion de la sécurité des stades est impardonnable, intolérable. Et il faudra y remédier rapidement. C'est inacceptable », a clamé le leader de la coalition «Leeral».