Congo-Brazzaville: 10e édition des Tam-Tams d'or - Cinq catégories primées

Sr Belle Agniélé et Le Rocher des âges (Brazzaville) ; Sr Clémence Avounou (Brazzaville) ; Chorale Ste Odile (Brazzaville) ; Orchestre Les Bons bergers (Pointe-Noire) ; et Frère Dimi (individualité Brazzaville).

Deux jurys choisiront les meilleurs de la décennie 2005-2014. Le premier jury a nominé et le second portera son choix définitif à l'orée de la soirée. Il s'agit de :

S'agissant des critères de sélection, ils ont porté sur la qualité du son, de l'orchestration, de l'originalité du texte, de la thématique, de l'absence d'insanités, et surtout de la présence dans les médias, les dancings et bistrots. Concernant le manque des groupes traditionnels, le manager exécutif a signifié que les groupes traditionnels ne produisent presque pas d'albums.

A propos, le manager exécutif des Tam-tams d'or a indiqué qu'en neuf (9) ans, plus de 500 artistes et œuvres ont été nominés par un jury composé de journalistes culturels qui scrutent l'information. Une centaine d'entre eux ont été couronnés. C'est une satisfaction, ajoute-t-il, parce que ces artistes récipiendaires affichent dans leur curriculum vitae (CV) les prix Tam-tams d'or et qui d'ailleurs sont valorisés en dehors du Congo. C'est dire que les Tam-tam d'or sont une référence dans le paysage culturel international.

