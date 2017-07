Congo-Brazzaville: Éducation - L'Unesco s'investit dans la formation continue des enseignants

Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet « Renforcement des capacités des institutions de formation de formateurs et Organisation de la formation continue du primaire et du secondaire au Congo » Unesco-CFIT, financé par les fonds en dépôt de la République populaire de Chine, le Bureau national de l'Unesco a organisé du 30 juin au 14 juillet à Brazzaville deux sessions de formation des enseignants et des gestionnaires de salles sur l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des technologies de l'information et de la communication appliquées dans l'éducation (TICE).

La formation des tuteurs pédagogiques et des gestionnaires de salles a été organisée en partenariat avec les ministères de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi. La formation s'est déroulée à l'École nationale des instituteurs (ÉNI) et à l'École normale supérieure (ENS) en deux sessions. Les objectifs visés consistaient à former 30 formateurs à la prise en main du fonctionnement de la plate-forme interactive et à l'utilisation du logiciel Opale et 10 tuteurs aux techniques de tutorat dans le cadre des TIC et la gestion des salles de formation à distance.

La première session s'est déroulée du 30 juin au 08 juillet. Elle a permis de former 30 tuteurs pédagogiques sur la maîtrise des applications de base liées aux TIC, comme MS Word, MS Excel et MS PowerPoint avec des cas pratiques sur la conception d'une ressource pédagogique. En ce qui concerne les TICE, les participants ont suivi des travaux pratiques sur l'utilisation du logiciel Opale, notamment la scénarisation de cours (articulation et découpage en parties), la préparation du nommage des fichiers, la création d'une structure de cours, la création des blocs de contenus, le balisage de texte, l'ajout des ressources/médias, la création des items de publications et le paramétrage des options d'affichage.

Au terme de la formation, les 30 tuteurs outillés auront pour mission de concevoir de nouvelles ressources pédagogiques dans les nouvelles disciplines d'histoire et géographie, l'anglais, la philosophie et des disciplines techniques à préciser, pour compléter la base de données du site Web de la formation en ligne pour les enseignants (www.ressen.org), a souligné le coordonnateur national du projet CFIT, Franck Carel Nkaya, à l'ouverture de la session.

Les bénéficiaires de cette formation sont les cadres du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, la Commission nationale congolaise pour l'Unesco, l'Institut des sport et de l'éducation sportive (ISEPS), l'ÉNI de Brazzaville, l'ÉNS, l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap).

Cependant, la deuxième session, qui s'est déroulée du 10 au 14 juillet, a consisté à la formation de 10 tuteurs issus des différentes localités abritant les salles de formation équipées par le projet CFIT, notamment les salles de l'ENS, de l'ENI- Brazzaville, d'Owando et de Dolisie, puis des deux nouvelles villes de Pointe-Noire et Ouesso qui venaient d'acquérir de l'équipement performant et adéquat pour une formation en TIC et en TICE. Les participants ont été formés selon une approche participative avec des cas pratiques, sur la génération d'une table de matière automatique avec MS Word, l'usage de MS Excel, les notions de base du logiciel Opale et enfin à la gestion d'une formation et sur les stratégies d'enseignement/ apprentissage animées par un expert membre de l'équipe du projet CFIT-Congo du Bureau de l'Unesco de Brazzaville.

Rappelons que la République du Congo compte parmi les 10 autres pays d'Afrique qui bénéficient des fonds en dépôt de la République populaire de Chine afin de « mettre à profit la technologie de l'information et de la communication pour combler le déficit de qualité dans l'enseignement au Congo » depuis 2014. La prochaine activité qui s'ensuivra dans cette phase 2 de ce projet consistera à la formation de 250 enseignants sur l'usage des TIC et TICE qui, à leur tour, accompagneront le processus de formation de masse des 2000 enseignants en ligne au niveau national.