Mais comme elle a le cuir épais et de frêles épaules solides, les obstacles ne lui font pas peur. Elle occupe un étal à la gare du Nord. Sur lequel l'on retrouve des paquets de coton-tige, des coupe-ongles mais aussi et surtout des «gadgets» en bois, qu'elle appelle des «appareils de massage». Celui pour le dos coûte Rs 75, ceux pour les pieds entre Rs 150 et Rs 200.

Mariam Sekria a 50 ans. Elle n'avait jamais travaillé avant le décès de son mari, il y a un an. Depuis, l'ancienne femme au foyer a dû apprendre à dibout lor so lipié. Histoire de pouvoir continuer à payer son loyer, à prendre soin de sa maman de 80 ans, à tir rasion.

