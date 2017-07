Congo-Brazzaville: 8èmes Jeux de la Francophonie - Bonne entame de la compétition pour les Diables rouges

Les doubles médaillés d'or des Jeux de la Francophonie n'ont pas tremblé le vendredi face au Niger pour leur entrée en compétition.

Les Diables rouges l' ont emporté (4-1) peu avant l'ouverture officielle et prennent seuls, la tête du groupe B devant le Cameroun et le Mali. Les deux dernières formations n'ont pas pu faire mieux, qu'un nul de zéro but partout (0-0).

Les Diables rouges disputent leur deuxième match le dimanche contre le Cameroun, avant leur dernier du groupe prévu pour le mardi face au Mali. Signalons que ce tournoi regroupe seize équipes réparties dans quatre groupes de quatre, seuls, les leaders seront sélectionnés pour jouer les demi-finales. Les vainqueurs des Jeux de Beyrouth en 2009 et de Nice en 2013 doivent défendre leur statut tout au long de la compétition.

Outre le football, le Congo dispute aussi les médailles en athlétisme. Franck Elemba Owaka défendra les couleurs du Congo au lancer du poids et du disque. Au lancer du marteau, Jennifer Batu est bien présente. Chez les dames, Bouélé bondo et Baleba Tsini sont engagées dans les épreuves de 100 m dames, alors que Ngoye Natacha va concourir à la fois dans les 200 et 400 m, et Missamou Bafoundissa dans les 1500m. Chez les messieurs, Alex Mboussi-Ngouari est inscrit dans les 800 et 1500 m. Son compatriote Gang Etemabeka lui, est engagé dans les 100 m.

Organisés tous les quatre ans par le Comité international et le Comité national de la Francophonie, sous l'égide de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cesdits Jeux, dont les 8e ont été lancés le 21 juillet à Abidjan par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en présence de Michaelle Jean, secrétaire générale de l'OIF et d'autres invités, sont une compétition multisports et des concours culturels en épreuves individuelles ou par équipes. 53 délégations, ayant en commun la langue française, disputent jusqu'au 30 juillet, les médailles mises en jeu.