Congo-Brazzaville: Elections législatives - Les résultats ont été publiés le 21 juillet

Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou a publié le 21 juillet, les résultats des élections législatives organisées le 16 juillet dernier.

Quatre-vingt-treize députés sont élus au premier tour et quatre-vingt-quatorze sont en ballotage dans tous les départements du Congo. Notons que dans huit circonscriptions du département du Pool et à Kingoué (Bouenza), des élections partielles seront organisées, à cause de la situation d'insécurité qui y prévaut.

Le lundi 24 juillet, les populations iront aux urnes à Kellé, dans la Cuvette Ouest, où l'élection n'a pu avoir lieu à cause des actes de vandalisme perpétrés par les représentants de certains candidats.

Sur un total de vingt ministres ayant pris part à ces consultations électorales, trois d'entre eux n'ont pas été élus. Il s'agit d'Emile Ouesso : ministre du Travail et de l'emploi ; Euloge Landry Kolelas : ministre du Commerce et Hellot Matson Mampouya : ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique.

Le Parti congolais du travail (PCT), parti au pouvoir, a obtenu soixante-dix sièges au premier tour. Il attend vingt et huit candidats en ballotage pour compléter le nombre de ses élus à l'Assemblée nationale.