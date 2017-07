Sénégal: Cheikh Issa Sall, «Benno Bokk Yakaar» - « Relever le défi de la participation et gagner avec un très large score »

«Avec le deuil qui frappe Mbour après la tragédie du stade Demba Diop, Benno Bokk Yakaar» a changé de stratégie et opté, selon Cheikh Issa Sall, pour une campagne sobre, sans caravane ni grand rassemblement. Le défi de Bby, a-t-il dit, est d'avoir, à Mbour, un très bon taux de participation et gagner avec un très large score.

Cheikh Issa Sall a d'emblée souligné que tout Mbour a été touché par le drame du stade Demba Diop de Dakar. Ce qui a entraîné une réorientation de leur stratégie. «Au lieu de un quartier un jour qui nous permettait de passer toute la journée à discuter avec les autorités, les responsables de groupement, les jeunes, les femmes, on a revu le programme et supprimé les caravanes, les grands rassemblements et autres meetings», a-t-il expliqué.

Ainsi dans la commune, «ce sont les cellules qui se déploient discrètement dans chaque quartier, sans folklore, sans sonorisation, pour discuter avec les populations sur les raisons de voter la liste Bby, mais aussi pour les familiariser avec les spécimens». Pour les autres communes, la coalition déploie des caravanes chaque après-midi. Autrement dit, le choc n'a pas arrêté définitivement la campagne de Bby. «La vie et la mort sont les deux faces d'une même médaille, on est donc obligés de vivre avec ces drames, ces chocs, mais de les vivre avec beaucoup de dignité en respectant la mémoire des disparus», a-t-il affirmé.

M. Sall dit ne pas craindre que le drame impacte négativement sur le taux de participation au scrutin car, a-t-il souligné, «les Mbourois l'ont vécu avec beaucoup de dignité. Ils ont tous considéré que ça relevait de la volonté divine». Toutefois, le deuil a plombé la visite de leur tête de liste, Mahammad Boun Abdallah Dionne, le 23 juillet dernier, a reconnu Issa Sall.» Peut-être qu'il viendra pour aller présenter ses condoléances aux familles des victimes», a-t-il espéré, informant que M. Dionne se rendra à Thiadiaye. Il pense avoir fait une campagne «pleine» et participé à toutes les réunions et à tous les déplacements de la coalition.

S'agissant du retrait des cartes, Cheikh Issa Sall, a indiqué qu'à la Préfecture, il y a énormément de cartes d'identité en souffrance parce que les bénéficiaires ne se sont pas déplacés pour les récupérer, même si certains Mbourois n'arrivent pas à trouver leur carte. Il appelle à accentuer la sensibilisation et à utiliser les dispositifs mis en place par le ministère de l'Intérieur, à savoir le numéro vert et la plateforme Internet. «Je suis confiant que d'ici à la semaine prochaine, toutes les cartes seront disponibles et que tous les Mbourois pourront retirer leurs cartes pour voter le 30 juillet en faveur de la coalition Bby», a dit M. Sal, qui estime que le défi de la Bby est de relever le défi de la participation et gagner avec un très large score.