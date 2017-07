Sénégal: Distribution des cartes d'électeurs - Le consensus entre acteurs politiques, seule solution à la crise actuelle (société civile)

Plusieurs défis se posent en perspective de ces législatives, à savoir l'accessibilité et la sécurité des lieux de vote, renforcer le profil de l'élu, la participation de la diaspora et l'enjeu de la réhabilitation de l'assemblée nationale.

Il a préconisé que passées ces échéances électorales, les acteurs politiques réfléchissent afin qu'une pareille situation ne se reproduise plus, et en vue de la "rationalisation" des partis.

Pour un objectif initial de 4 millions de cartes, on est arrivé à 6,2 millions de cartes, a-t-il noté. Il a relevé le fait que beaucoup d'acteurs critiquent les autorités, auxquelles ils en veulent de ne pas pouvoir résoudre la question, malgré un budget de 50 milliards mis à leur disposition, a-t-il souligné, non sans préciser que "ce n'est pas une question de moyen, mais de temps de réalisation".

"Au stade où on en est, seul le consensus et le modus operandi peuvent nous permettre de dépasser la situation actuelle", a dit M. Sylla, lors d'un atelier d'information et de sensibilisation sur le processus des élections législatives. La rencontre a eu lieu au centre de formation en santé dans la commune de Tambacounda.

Tambacounda — Les acteurs politiques doivent adopter un consensus et un modus operandi qui constituent la seule solution pour dépasser la crise actuelle, relative à la distribution des cartes d'électeur à un peu plus d'une semaine des législatives, a indiqué samedi Ndiaga Sylla, expert électoral au GRADEC.

