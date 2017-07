Ile Maurice: Dans les coulisses du Casela World of Adventures

Excusez notre curiosité, mais... comment on fait pour faire avancer des girafes ? Parce que vu de tout là-haut, les humains, c'est tout petit... Sandrine de Chalain et Pravin Choytun se servent en fait de bâton pour mener les girafes à la plateforme. Ils tapent dans l'herbe, tant pour les faire obéir que pour se protéger d'éventuels coups de patte !

50 kg de luzerne et de Horse Feed suffisent pour les 8 géants tachetés. Pravin Choytun, qui travaille au parc depuis sept ans, s'occupe de les nourrir. Un moyen infaillible de savoir quand ils sont malades : la perte d'appétit. Deux petites pièces ont été emménagées dans l'enclos afin de les séparer du troupeau. Les soigneurs ne les reverront à la plateforme que lorsqu'ils seront guéris. Justement, comment le savoir ? «Tout est basé sur l'observation», indique Sandrine de Chalain, alias Madame girafe, qui travaille dans le safari depuis 2 ans et demi.

Tagada, le plus grand, a 6 ans et mesure environ 3 m 50. Caramel, le petit dernier, a 4 ans et mesure 3 mètres. À leurs côtés, Pravin Choytun passerait presque pour un nain. En sachant que les girafes mâles, peuvent atteindre entre 5 mètres et 6 m 50, et les femelles, 5 à 6 mètres.

Les oiseaux ne sont toutefois pas les seuls à avoir faim. Les girafes aussi s'impatientent. À la vue de Pravin Choytun, elles commencent à s'agiter. Ces Sud-Africaines - il y a six femelles et 2 mâles - savent qu'il va bientôt les libérer de leur enclos...

Cela fait deux ans que Merlette Bojan s'occupe de la volière no. 3. Ses compagnons : aras, mouettes, perruches à tête prune, touracos... En tout, elle a 72 oiseaux de diverses espèces sous sa responsabilité. Sa tâche : prendre soin d'eux. Cela passe, entre autres, par un nettoyage de la cage. Munie d'une lance et d'un balai, elle s'applique, le sourire aux lèvres.

Six heures. Le soleil pointe à peine le bout de son nez. L'heure est matinale, certes. Mais Merlette Bojan, Pravin Choytun, Rishi Champa, Paula Pierre-Louis, Josué Napanahani sont, eux, déjà en poste. Ils font partie des quelque 400 employés que compte le Casela World of Adventures.

