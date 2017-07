Congo-Brazzaville: Respect de l'Accord du 31 décembre - Le Rassemblement/Limete annonce des actions de rue à partir du mois d'août

La feuille de route de sortie de crise ayant sanctionné les travaux du conclave du Rassemblement /Limete inclut des actions d'envergure à partir du mois d'aout pour obtenir l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre.

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, aile Limete, n'est décidément pas au bout de ses peines. Alors que la Céni via son président a déjà tiré un trait définitif sur la tenue des élections remises aux calendes grecques après avoir noté l'impossibilité de les tenir en décembre 2017, la plus grande plate-forme de l'opposition voit les choses autrement. Faisant fi des propos de Corneille Naanga dont l'indépendance de son institution reste sujette à caution, le Rassemblement/Limete tient mordicus à voir les scrutins se tenir en décembre 2017 conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre.

Lors du dernier conclave de la plate-forme tenu du 21 au 22 juillet au Centre Béthanie et au siège de l'UDPS, les participants ont réitéré leur volonté de sauver le pacte républicain de Sun City et la Constitution via l'application sans faille de l'accord de la Saint-Sylvestre qui en est l'émanation. La mise en œuvre intégrale de cet accord qui fixe une série de recommandations idoines susceptibles de sortir le pays de son impasse actuelle est la seule alternative pour remettre le pays sur la voie de la normalité, se convainquent les ténors du Rassop/Limete. Pour y arriver et ainsi obtenir l'alternance à peu de frais, sans effusion de sang et de manière démocratique, le Rassemblement/Limete pense mobiliser le peuple pour obtenir la fin du régime en place, à défaut de l'application de l'accord du 31 décembre.

D'où le dernier conclave s'est-il donné l'objectif de « peaufiner des nouvelles stratégies pour exiger l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre 2017 conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et prendre des dispositions pour la gestion du pays après décembre 2017 si les élections ne sont pas organisées ». Ainsi donc pour Pierre Lumbi du G7, Martin Fayulu de la Dynamique de l'opposition ainsi que pour les délégués de l'UDPS et alliés, et des partis et regroupements membres du Rassemblement présents à ces assises, le vrai problème de la RDC aujourd'hui est la personne de l'actuel chef de l'État érigée en obstacle. Son départ à la fin de cette année est présenté comme l'une des priorités afin de restaurer la paix au détriment de la crise politique qui, d'après la plate-forme, est délibérément créée par le pouvoir.

À travers la nouvelle feuille de route concoctée par ses stratèges, le Rassemblement entend indiquer clairement à Joseph Kabila « la voie de sortie pacifique. Une fois l'obstacle que représente sa personne levé, les Congolais auront droit à des élections crédibles. Les partis et autres regroupements membres de cette grande plate-forme de l'opposition ont insisté sur l'organisation des élections en 2017 conformément à l'accord du 31 décembre et veulent se donner des moyens pour y parvenir dont la mobilisation tous azimuts de la population à partir du mois d'août.

En effet, une série d'actions de grande envergure consignées dans une feuille de route est annoncée allant des appels à désobéissance fiscale aux journées ville-morte en passant par des marches pacifiques. Le Rassemblement/Limete entend obtenir le respect de l'Accord du 31 décembre, étant entendu qu'il n'est plus intéressé de chercher un quelconque partage du pouvoir avec la majorité présidentielle. Pour les cadres de la plate-forme, Joseph Kabila n'étant plus un interlocuteur valable pour avoir foulé au pied l'accord du 31 décembre, il est hors de question d'envisager une nouvelle transition avec lui, les mêmes causes produisant les mêmes effets.