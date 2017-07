Sénégal: Coopération sénégalo-japonaise - Un hôpital de campagne de niveau 2 à l'Armée

Trente lits, des modules de chirurgie, d'anesthésie, de réanimation, de radiologie, de chirurgie dentaire et deux ambulances médicalisées... Le matériel est constitutif de l'hôpital militaire de campagne que le Japon a gracieusement offert hier au Sénégal. C'était en présence du ministre des Forces armées (Mfa), du chef d'état-major général des armées (Cemga), du Haut-commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire.

Le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a réceptionné, hier, un hôpital militaire de campagne des mains de l'ambassadeur du Japon à Dakar, Shigeru Omori. L'outil de soins mobile a « une capacité de 30 lits avec des modules de chirurgie, d'anesthésie-réanimation, de radiologie, de chirurgie dentaire et deux ambulances médicalisées, pour un coût global de 655.957.000 FCfa », selon M. Tine. Il s'est d'ailleurs réjoui du fait que l'hôpital devra permettre au Service de santé des armées de « mieux faire face au plus près à toutes les situations d'afflux massif de blessés ».

Le ministre a rappelé le contexte actuel « marqué par l'accroissement et la diversification des menaces de toutes sortes, avec comme corollaire l'augmentation de la demande d'offre de soins médico-chirurgicaux à travers le pays et dans la sous-région » pour mieux magnifier le don de l'hôpital de niveau 2. Il a aussi salué l'excellence de la coopération entre les deux pays.

S'adressant au Cemga, le général de corps d'armées Cheikh Guèye, Augustin Tine a indiqué que « les situations d'urgence ont la particularité d'être imprévisibles et déroutantes ». « L'actualité récente au niveau mondial et jusqu'aux portes de notre pays nous donne des exemples de violence extrême. La seule solution efficace reste la préparation des différents acteurs par l'instruction et l'entraînement. C'est pourquoi il vous revient de poursuivre l'extension d'une médecine militaire de qualité aux différentes régions périphériques du pays, comme édicté dans votre Ordre du jour n°1. Il vous faudra aussi renforcer davantage, sur le plan opérationnel, les capacités du Service de santé des armées par l'acquisition d'antennes chirurgicales de l'avant et d'hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne », a exhorté le ministre des Forces armées.

Augmentations des capacités opérationnelles

Le déploiement des Services de santé des armées (Ssa) est effectif lorsque les différents plans de gestion des catastrophes sont activés et conformément à une instruction du conseil des ministres, a-t-il tenu à rappeler. « En cas de manifestation de grande envergure, l'armée doit déployer une unité médicale mobile et participer au cadre de concertation pour toutes les interventions », a expliqué M. Tine.

Pour sa part, l'ambassadeur du Japon s'est dit « honoré et heureux » de procéder à la remise de cet hôpital de campagne, se félicitant que les « deux ambulances, l'incinérateur et les équipements médicaux divers puissent améliorer la qualité des soins des populations n'ayant pas accès aux structures sanitaires ». Le secteur de la santé est l'un des axes clés de la coopération japonaise qui entend ainsi apporter son soutien à la Couverture sanitaire universelle.

Le directeur du Ssa, le colonel Ibrahima Diouf, a souligné que l'hôpital entre dans le « cadre de l'augmentation des capacités opérationnelles des Forces armées comme décliné dans l'Ordre du jour n°1 du Cemga ». Le colonel Diouf a mis l'accent sur une autre préoccupation du commandement ayant trait au soutien des combattants. Un soutien qui doit être apportépar le Ssa dans le respect de certains principes : conformité à la doctrine du commandement, continuité de la chaine de secours depuis le théâtre des opérations, proximité grâce à la flexibilité et la mobilité du dispositif.

« Le contexte actuel, marqué par l'apparition de nouvelles menaces, a provoqué la remise en cause des règles d'engagement, surtout dans la protection civile. Ainsi, les classiques schémas sont souvent raccourcis pour passer directement du relevage vers l'hôpital. Dans les 10 mn, le blessé doit être en contact avec les secouristes et, dans la demi-heure, le médecin doit faire les gestes de sauvetage... Un hôpital comme celui-ci pourra accueillir des victimes qui bénéficieront de soins qui visent à stopper les hémorragies et à lutter contre le choc hypovolémique, permettant ainsi de sauver et de stabiliser des patients jusqu'à l'admission dans des hôpitaux d'infrastructure », a souligné le directeur des Ssa.

L'hôpital de campagne permettra également de mieux établir le concept Armée-Nation, eu égard au fait que 80 % des prestations des Ssa sont effectués au profit des populations civiles.