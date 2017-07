Congo-Kinshasa: Ni Kamerhe, ni Bazaïba. CNSA - Kabila fonce avec Olenghankoy !

*La bataille aura été rude. Mais, aussi, le suspense était devenu ennuyeux. Le successeur d'Etienne Tshisekedi à la tête du Conseil National de Suivi de l'Accord ne sera ni Vital Kamerhe, pour l'OPSA, ni Eve Bazaïba ou Fidèle Babala, au compte du Front, mais, plutôt, Joseph Olenghankoy. Le Président du Conseil des Sages du Rassemblement de Kasa-Vubu, du côté de la même côte où a été tiré Bruno Tshibala Nzenzhe, l'actuel Premier Ministre.

Olenghankoy rafle, en effet, ce poste convoité par plusieurs plateformes politiques et réclamé à cor et à cri. C'est le verdict qui est sorti des couloirs du Palais du Peuple après les tractations, de longues alors, qu'ont pu arbitrer le tandem Kengo-Minaku qui, mandaté par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, a tenu à assurer l'accouchement du CNSA attendu de pied ferme. Oui, l'urgence de la mise en place de cette structure d'appui à la démocratie résulte de plusieurs paramètres mais surtout, de la perspective d'une non-organisation des élections d'ici fin 2017 comme, hélas, projeté par l'Accord de la Saint Sylvestre, horizon tracé par Corneille Nangaa, le président de la CENI.

S'il faut s'en référer à ce compromis, c'est à la tripartite "Commission Electorale Nationale Indépendante-CNSA-Gouvernement" que revient la légitimité d'une prolongation du délai durant lequel les congolais devront être appelés à voter. Avec la nouvelle dynamique, sans l'ombre d'un doute, cette tripartite va avoir lieu bientôt. Mais, seulement, avec le manque du Rassemblement/Limete à la table, si ce trio reporte les élections au-delà de 2017, quelle sera la légitimité de cette décision ? Le Congo-Kinshasa serait-il sorti de l'impasse ?

Tout indique que non. Sans tergiverser, l'Opposition radicale de Limete, l'Udps, en particulier, le Rassemblement mené par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, in globo, ainsi que d'autres forces politico-sociales telle que la CENCO ne jurent, jusqu'ici, qu'à l'organisation des joutes électorales avant le 31 décembre 2017 au plus tard. Ce, en respect de l'esprit et de la lettre du compromis politique conclu sous la barbe des Evêques catholiques à l'aube du 1er janvier 2017.

Dans la foulée des recommandations issues du conclave, le Rassop/Limete insiste sur l'appel des congolais et congolaises devant les urnes cette année pour élire et le prochain président et les futurs Députés tant nationaux que provinciaux. Et, pour y parvenir, des actions de pression sont de mise d'ici décembre 2017. Avec le rejet de la perspective d'un troisième round des discussions directes et l'exigence, à défaut des élections en 2017, d'une transition sans Kabila, le Rassop laisse transparaître, derrière ses stratagèmes, une intransigeance qui, croisée avec celle du pouvoir, précipitera le pays vers un précipice.

Que fera Kamerhe ?

Il faut dire que la désignation de Joseph Olenghankoy s'est effectuée en l'absence du modérateur de l'Opposition Signataire de l'Accord de la Cité de l'Union Africaine -OPSA-. A la suite de l'appel à la réunion du CNSA lundi 3 juillet, Vital Kamerhe avait adressé une correspondance à Minaku et Kengo pour leur signifier sa désapprobation de leur management du processus de mise en place de cette structure. Et, aussi, du mode par lequel le remplaçant d'Etienne Tshisekedi allait être désigné. A tout dire, il reprochait au duo Kengo-Minaku ainsi qu'aux 28 délégués de ne point avoir qualité et pour mener à bien la Constitution du CNSA et pour pouvoir décider de la succession du lider maximo. Ce dernier désigné deuxième vice-président, juste derrière le professeur Lumanu va-t-il accepter ce poste ou va-t-il le bouder ? L'opinion attend sa réponse.

Le MLC va se décider

Des infos glanées grâce à la dextérité des fins limiers branchés à des sources croisées, il ressort que le MLC se tape la troisième place au podium. Mais, le fauteuil et la personne à l'occuper sont sujets à débats. Le verdict est attendu au plus tard ce lundi 24 juillet 2017 à savoir s'il faut boycotter ou embarquer dans le train du CNSA qui, visiblement, quitte la gare.

L'essentiel

Face au dollar qui prend de l'envol et le Franc Congolais qui continue sa descente aux enfers et affaiblissant, de ce fait, le pouvoir d'achat de la population, de plus de plus des voix s'élèvent au sein de la population pour crier halte aux jeux politiciens. Le peuple qui croupit dans la misère ne trouve nullement son intérêt dans la détérioration de la situation socio-économique et avec elle, la dégénérescence du climat politique. Normalement, il faudrait, enfin, que les hommes politiques arrivent à transcender leurs divergences, pour tabler sur une manière de résoudre de manière définitive l'impasse politique d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Attention ! Attention ! Attention ! Tel est le coup de gueule que lancent certains, à forte dose, tout en craignant que la faim n'en arrive à sonner la fin de la récréation des aventures et autres artifices politiques au goût âcre.

La Pros.