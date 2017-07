Burkina Faso: Francophonie 2017 - Jeunesse, sport et culture pour témoigner de la solidarité francophone

La cérémonie d'ouverture des VIIIè jeux de la Francophonie s'est voulue un évènement de dimension internationale. Elle a offert un spectacle de qualité technique et artistique dans une perspective de modernité et de promotion des valeurs culturelles des pays ayant en partage la langue de Molière. Ces valeurs selon Alassane Ouattara sont : la diversité, la solidarité et l'excellence. Chose que soutien Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie pour qui, «cette occasion est le lieu du partage d'expériences, de valeurs et surtout de consolidation des acquis de plusieurs années de vie commune».

Cette année, ce sont 53 Etats qui y participent par des compétitions culturelles et sportives. Il s'agit notamment des arts de la rue, des arts visuels, de la chanson, des contes, de la danse de création, de la littérature et de la photographie pour ce qui est de la culture. En sport, il s'agit de l'athlétisme, du basketball, du football, du handisport, du judo, de la lutte, du tennis de table, du cyclisme sur route, de la création pour le développement durable et de la création numérique.

Parée de ses plus belles tenues, Abidjan accueille donc près de 4000 participants, près de 700 journalistes pour l'occasion. Et ce sont plus de 500 mille spectateurs et 5OO millions de téléspectateurs qui sont attendus. Après la cérémonie d'ouverture, place maintenant aux jeux.