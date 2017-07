Guinée: Makanera - «C'est en 93 qu'Alpha Condé a pris l'extrait de naissance »

Pour prouver la réalité de ce qu'il a avancé, il a démontré en disant la preuve en est que, lors les élections présidentielles de 2015, quand les blancs, on dit qu'ils vont assister financièrement, pour que les élections se déroulent bien en Guinée. Le gouvernement Condé et son porte-parole se sont opposés sous prétexte que la Guinée est pays indépendant. Qu'ils n'ont pas besoin de l'argent de l'extérieur. Qu'ils peuvent faire eux même leur élection. « Après les élections, la promesse que le gouvernement a prise est ce que, il a pu le respecter ? Ils n'ont pas dit si le gasoil monte, ils vont faire monter et quand ça descend, ils feront descendre eux aussi. Quelques temps après, quand le prix d'essence est descendu est ce que, ils ont pu respecter ? Non », a-t-il rappelé.

Pour M. Kaké, Il a fait ça dans l'intérêt d'être président de la république. « Il a voulu être président en Guinée, ce n'est pas parce que, il aime la Guinée », a-t-il poursuivi. Il a dit aussi que, actuellement, le combat que le président de la république guinéenne est en train de mener pour dire que les blancs ne doivent plus nous donnez de l'ordre, ce n'est rien d'autre que parce que ceux-ci on dit de respecter la limite de deux manda. « Il ne se bat que pour ça ».

