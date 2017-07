Congo-Brazzaville: Distinction - Le colonel Guy Abel Mbongo nommé ambassadeur du développement culturel

Le directeur de l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire, le médecin colonel Guy Abel Mbongo, a reçu le 21 juillet en son cabinet de travail le président-manager de l'ONG international MB production pour le mérite du travail que son institution est en train d'abattre.

Un travail bien fait mérite d'être encouragé. C'est la politique qu'a entreprise, depuis un certains temps, l'ONG internationale MB production, qui ne cesse de décorer des personnalités s'illustrant à travers leur travail. Une manière de les pousser à faire mieux. L'ONG internationale MB production a déjà décoré de nombreuses personnes à travers le pays et elle compte approfondir son champ d'action, en réalisant un réel travail de terrain ayant des impacts à long terme et touchant un public de plus en plus large.

Mais ce travail de fond exigeant doit être encouragé et surtout soutenu. C'est ce que pense également le médecin colonel, Guy Abel Mbongo qui n'a pas hésité de recevoir, dans son cabinet de travail, le directeur-manager de MB production pour le mérite du travail que son institution est en train d'abattre. « Je félicite et encourage les initiatives de l'ONG internationale MB production qui ne cesse d'œuvrer pour le bien être de tous et qui continue à dénicher les cadres qui œuvrent également pour le développement social des populations », a dit le colonel Guy Abel Mbongo

Le directeur-manager de MB production, Médard Mbongo, a quant à lui demandé au directeur de l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire d'appuyer les initiatives de son ONG, lesquelles initiatives prônent la culture et la paix fondées sur des valeurs, attitudes et moyens de vie propices à la promotion de la paix entre les individus, les groupes et la société. Cependant, le directeur de l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire a été nommé par cette même ONG ambassadeur du développement culturel, social et sportif. Cette distinction est, en fait, le fruit d'un travail acharné, c'est en quelque sorte la reconnaissance du travail qu'il a abattu depuis qu'il a été porté à la tête de cet hôpital. Notons qu'a la fin de cette rencontre, le médecin colonel Guy Abel Mbongo a écrit quelques mots dans le livre d'or de cette ONG. Et en souvenir, un présent lui a été offert, question de renforcer les liens d'amitiés.