Sénégal: Dr Abdoulaye Seck mobilise à la Médina

La coalition « Benno Bokk Yakaar » de la Médina a tenu une caravane sous la houlette du Dr Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Il avait, à ses côtés, Seydou Guèye et Maïmouna Ndoye Seck venus apporter mains fortes pour la victoire du camp présidentiel.

La caravane a pris son départ au domicile d'Abdoulaye Seck, à la rue 23 x 6. En compagnie de nombreux militants mobilisés et portant des tee-shirts à l'effigie du ministre avec le Premier ministre, Mouhamad Bounne Abdallah Dionne, Dr Seck et sa suite ont sillonné de nombreuses rues de la Médina avant de terminer leur marche sur les bords du boulevard De Gaulle. Abdoulaye Seck, très satisfait de la mobilisation de ses partisans, a lancé que « la Médina a déjà donné son quitus pour la victoire à l'Assemblée nationale ». « Cet élan prouve que le président Macky Sall est dans une bonne dynamique de tirer le Sénégal vers l'émergence afin que nous puissions partager les dividendes vers le bonheur et la richesse », a indiqué Abdoulaye Seck.

Selon lui, la mobilisation de cette caravane initiée, n'est pas le fruit du hasard. « Nous travaillons des gens qui sont en mesure de réfléchir pour apporter le meilleur possible », relève-t-il, soulignant avoir discuté avec les Médinois et Médinoises. Auparavant, Seydou Guèye s'était déclaré satisfait de la forte mobilisation des militants de Benno Bokk Yakaar pour le soutien aux actions du chef de l'Etat. Selon lui, il faut donner une majorité au président pour qu'il puisse poursuivre ses actions d'émergence au Sénégal. Maïmouna Ndoye Seck abonde dans le même sens en lançant que « la cause est bien entendue par les populations de la Médina qui sont sorties massivement ». Selon elle, il n'y a pas de doute que la Médina a déjà choisi son camp.