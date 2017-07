Sénégal: "Benen Baat Bou Bess veut une Assemblée nationale objective dans sa démarche" (leader)

Dakar — Le mouvement Benen Baat Bou Bess (4B) veut "une Assemblée nationale objective" dans sa démarche quelque soit l'appartenance politique, religieuse, sociale, a soutenu samedi, Nogaye Mbaye, deuxième sur la liste nationale dudit mouvement.

"Notre aspiration c'est d'avoir une Assemblée représentative qui représente la jeunesse sénégalaise, une assemblée objective dans sa démarche quelque soit notre appartenance politique, religieuse, sociale", a souligné Mme Mbaye, étudiante en France.

Dans un entretien accordé à l'APS, elle a présenté les législatives du 30 juillet comme "une étape, vu le contexte actuel avec l'élection des députés de la diaspora ; un moment pour notre mouvement de s'engager officiellement dans la politique".

"L'Assemblée nationale n'est pas une affaire de parti politique. Nous avons les capacités de représenter dignement les Sénégalais.

On a voulu donner une tournure politique à notre mouvement citoyen. Depuis un moment on était dans d'autres sphères sociales, économiques et de développement", a t- elle ajouté.

Revenant sur la création du mouvement, elle a expliqué que "c'est un état d'esprit, un mouvement né de la diaspora qui a décidé d'impliquer les Sénégalais. C'est un mouvement créé après le constat de la crise des valeurs au Sénégal".

Pour sa stratégie de campagne 4B mise sur la proximité pour "être proche des Sénégalais comme on a toujours l'habitude de la faire et porter notre projet en partenariat avec les Sénégalais". "Nous considérons les Sénégalais comme des partenaires et non des militants", a t-elle soutenu.

"Notre objectif c'est de faire comprendre aux Sénégalais qu'il est possible de faire de la politique autrement. Nous disons la vérité aux Sénégalais. L'idée c'est de construire un projet social mais savons que c'est un processus" a -t-elle lancé.