Sénégal: Koungheul - Socé Diop Dione promet d'offrir une large victoire à « Benno Bokk Yakaar »

Après avoir remercié le chef de l'État de lui avoir fait confiance en l'investissant sur la liste pour les élections législatives du 30 juillet, Socé Diop Dione, tête de liste départementale, soutient qu'elle est très à l'aise dans la campagne pour l'avoir démarrée depuis 2012 après le revers de la coalition Bby aux dernières législatives.

« Cette défaite nous avait beaucoup marquée, d'autant plus qu'elle ne concernait que les départements de Koungheul et Kédougou », a-t-elle indiqué. C'est pourquoi, depuis lors, toutes les activités qu'elle est en train de mener sont relatives à « la récupération du département en faveur de la mouvance présidentielles », confie-t-elle. Pour les dix premiers jours, les chefs religieux ont été rencontrés. Ensuite, elle s'est rendue dans les communes de Saly, Missirah, Ida Mouride et bien entendu, celle de Koungheul. Mme Dione a indiqué que pour les jours de campagne qui restent, l'ensemble des autres communes sera visité comme dirait le laboureur à ses enfants : « creusez, fouillez, bêchez, ne laisser nulle place ou la main passe et repasse ».

Pour celle qui est surnommée « la lionne du Bambouck », « la campagne n'est pas que paroles et promesses ». Elle dit s'évertuer « à atténuer la souffrance des populations », notamment celle des femmes et des jeunes comme ceux de Touba Alia, distant de Koungheul de 100 km. Plusieurs tonnes de ciment ont aussi été données pour la réhabilitation de grandes mosquées, sans compter l'installation de panneaux solaires et de hauts parleurs.

Mme Socé Diop Dione a magnifié les réalisations du gouvernement dans le département notamment les pistes rurales « sans lesquelles, il serait impensable, en cette période hivernale, de sortir de Koungheul ». Elle s'est également félicitée de la solidarité des responsables et de leur engagement sans faille pour une « victoire éclatante » dont elle promet que les résultats dépasseront « les 85 % ».