Sénégal: Ceda de Bambey - 442 contrôleurs sélectionnés pour 266 bureaux de vote et 176 lieux de vote

Aïssatou Diarra Diop, présidente de la Commission électorale départementale autonome (Ceda) de Bambey, est à fond dans les préparatifs de l'élection du 30 juillet prochain. Au poste depuis 2006, l'ancienne directrice du Centre d'enseignement technique féminin de Bambey est revenue de Dakar avec tout le matériel électoral de la Cena, l'instance nationale de contrôle et de supervision des élections.

Selon la présidente de la Ceda de Bambey, tous les classeurs, les documents administratifs à remplir, les cachets, les encreurs, les moyens et les dépliants sont sur place. Les badges sont attendus dans cette semaine, a précisé la» chevronnée» du processus électoral dans ce département. Aïssatou Diarra Diop, entre deux bureaux de la Ceda, fait des va-et-vient. Soit elle passe au secrétariat pour vérifier l'identité d'un contrôleur ou la conformité de ses listes de superviseurs ou bien pour répondre à des requêtes de visiteurs ou à un coup de fil. Après avoir rempli un document sur son bureau, elle nous a révélé que le nombre de personnes déjà sélectionnées en attendant la finalisation des listes définitives de contrôleurs et de superviseurs.

A en croire cette dame qui fait l'unanimité auprès des coalitions et partis politiques à Bambey, 442 personnes sont retenues provisoirement pour 266 bureaux de votes, répartis dans 176 lieux ou centres de vote. Prochainement, une journée de formation pour ces contrôleurs et superviseurs aura lieu pour faire la démultiplication du séminaire de Dakar. Une rencontre de partage et d'échanges sur les missions de la Cena, les rôles et obligations de contrôle et de supervision de ces 442 missionnaires. Un contrôleur dans chaque bureau de vote, un superviseur dans chaque lieu, centre de vote, des procès verbaux à faire signer, des documents à remplir, du matériel à authentifier et des dispositions d'un code électoral à faire respecter, tel est le schéma de contrôle confirmé par la présidente Diop comme dispositif de contrôle cette élection.

Du côté de la préfecture, cette information de bonne réception du matériel électoral est confirmée, le préfet Moustapha Ndiaye précisant que, de leur côté, tout le matériel est déjà disponible, sauf les bulletins de vote et les grandes enveloppes de transmission des procès verbaux qui seront livrés bien avant le scrutin. Le retrait des cartes biométriques se passe bien dans les commissions électorales de Bambey.