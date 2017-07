Sénégal: De « vrais députés du peuple »

On note, dans cette campagne électorale, une volonté de changement, dans le discours de la plupart des candidats. Ceux qui se réclament de la société civile sont plus radicaux. Il faut « balayer » les hommes politiques parce qu'ils ont « échoué », disent-ils.Un discours qui se veut de rupture, mais qui, au fond, n'est pas nouveau.

A chaque élection, des protagonistes promettent un changement radical qui, selon eux, est appelé de tous ses vœux par le « peuple ». En 2012, certains promettaient une « assemblée de rupture » ; à la fin de la 12e législature, celle qui vient de s'achever, on parle « d'échec ». Alors un problème de fond subsiste. Ceux qui briguent les suffrages des Sénégalais ont-ils une claire conscience de leur rôle ou changent-ils, une fois, dans leur costume de député ? La question mérite d'être posée. A chaque législature, l'on se rend compte que le changement appelé de tous les « vœux par le peuple » ne se produit pas.

A vrai dire, l'Assemblée nationale peine à sortir de l'ombre de l'Exécutif. Plus de projets que de propositions de lois sont votés et le parti au pouvoir s'appuie sur « sa majorité » pour gouverner et appliquer son programme. C'est le jeu normal de la démocratie. Si le rôle du député est, comme le disent les juristes, de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement, la posture de cet élu est ainsi très souvent déterminée, selon le camp où il se trouve. Si le député est du pouvoir, il a toujours une appréciation positive des choses, du moins publiquement.

Cependant, tous les députés de la majorité ne sont pas toujours d'accord sur tout. Certains, lors des travaux en commission, expriment leur désaccord sur tel ou tel aspect d'un texte de loi et font des amendements. Mais en plénière, par discipline de groupe, ils préfèrent se taire, sauf en cas de dissidence. Ce qui est exceptionnel. A l'inverse, le député de l'opposition est constamment habité par le doute et émet le plus souvent des réserves sur la pertinence des textes soumis à son appréciation ; ce qui ne l'empêche pas, de temps à autre, selon sa sensibilité et/ou les intérêts de son groupe, de voter un texte de loi. Ainsi, chacun est dans son rôle.

Lors des séances plénières à l'Assemblée nationale, au discours à la limite « laudateur » alterne un autre « nihiliste ». L'expression des idées contradictoires dans l'élégance, la courtoisie cède, parfois, la place aux invectives, injures et attaques personnelles, ôtant à ces joutes son charme. Un charme, une finesse d'esprit et une élégance que les Sénégalais ont connus sous d'autres législatures dans un contexte démocratique moins débridé et moins ouvert. La beauté de la démocratie, c'est que chaque Sénégalais peut, légitiment, prétendre parler au nom de ses concitoyens et, en accédant au statut de député, les représenter. Pour cela, nul besoin d'être riche, diplômé d'une grande université, etc. Une fois à l'Assemblée nationale, le député ne doit néanmoins remiser ses engagements et autres convictions aux oubliettes. Voilà ce qui est, entre autres, attendu des députés de la 13e législature.

Un député n'a pas besoin de clamer partout qu'il est un élu du peuple. Il l'est assurément. C'est un élu qui a cinq ans pour convaincre « ce bon peuple » qu'il défend ses intérêts. Est-ce trop lui demander entre deux élections ?