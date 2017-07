Sénégal: Baba Ndiaye, comité électoral Bby de kaolack - « Notre démarche est ouverte, inclusive et conquérante »

Baba Ndiaye, le président du Conseil départemental de Kaolack, est au cœur de la campagne des législatives 2017 en tant que membre du comité électoral local dirigé par le ministre Diène Farba Sarr. Une implication au quotidien qui ne l'empêche pas d'avoir une analyse prospective sur les enjeux de ce scrutin, relativement aux échéances électorales à venir.

Monsieur le président, comment situez-vous les enjeux de ces élections législatives du 30 juillet prochain dans le camp de la coalition « Benno Bokk Yakaar » à laquelle vous appartenez en tant que membre du comité électoral de Kaolack ?

Ses enjeux sont multiples. Vous savez, nous avons élu, il y a 5 ans, un nouveau président de la République, et cela constitue historiquement la deuxième alternance politique au Sénégal après celle de 2000 avec Me Abdoulaye Wade. Depuis, plusieurs autres élections se sont déroulées, à commencer par les législatives de 2012, les locales de 2014, le référendum et tout dernièrement celles concernant le choix des représentants au Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). Des scrutins remportés haut la main par la coalition soutenant le président Macky Sall tant au niveau national que dans notre circonscription départementale : Kaolack. Donc, après 5 ans de magistère, nous allons de nouveau vers la sanction des électeurs sur le bilan des actions conduites par le gouvernement suivant la vision du président Macky Sall. Dans un système démocratique comme le Sénégal, l'exécutif, incarné par le président Macky Sall, a besoin de l'Assemblée nationale pour gouverner et faire passer les lois tant pour le budget que pour les réformes indispensables à notre pays pour aller de l'avant.

Pour ce faire, il doit disposer d'une majorité au sein de la représentation nationale, d'où le premier enjeu de la stabilité pour permettre au président Macky Sall de poursuivre la dynamique de croissance économique du Sénégal qui était tombée de 2,5 % de 2007 à 2012 et qui est passée à 6,5 % aujourd'hui, accompagnée par la construction d'infrastructures sans précédent. Autrement, si nous perdons cette majorité, tout ce qui se fait dans le cadre du référentiel économique qu'est le Plan Sénégal émergent (Pse), le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), des Bourses familiales (Bf) ou de la Couverture maladie universelle (Cmu) serait hypothéqué en cas de perte de cette majorité et plongerait le pays dans une crise institutionnelle, vecteur de blocage. Sans compter que faute d'une majorité forte, une motion de censure pourrait à tout moment faire tomber le régime. L'autre enjeu concerne la présidentielle de 2019. A ce niveau, si notre coalition qui soutient le président n'atteint pas la barre de plus de 50 % des suffrages le 30 juillet prochain, cela veut dire que notre candidat à cette échéance de 2019 risque d'aller au second tour pour ce scrutin présidentiel. Et ce serait un mauvais signal pour le reste de son mandat.

Justement, quelles sont vos stratégies pour cette campagne afin d'éviter un tel scénario et faire gagner la liste « Benno Bokk Yakaar » dans le département de Kaolack ?

Sur le plan local, le président de la République a désigné un mandataire départemental en la personne de M. Diène Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie. Ce dernier, dès son arrivée, a initié une réunion du comité électoral local à laquelle ont pris part l'ensemble des responsables de l'Apr, les partis alliés, les animateurs de mouvements de soutien et de structures affiliées du parti à la Chambre de commerce de Kaolack.

Le lundi suivant, nous nous sommes tous mis à la tâche et notre première démarche a été d'aller au devant des populations touchées par les inondations en leur offrant une dizaines de motopompes, en mettant à leur disposition des camions hydro-cureurs pour les soulager des eaux qui ont envahi leurs habitations. Ce même élan de solidarité a été observé avec le geste de M. Pape Demba Bitèye, le secrétaire permanent à l'Energie, en direction du mouvement sportif. Il a spontanément offert un lot d'équipements électriques pour l'éclairage du stade Lamine Guèye de Kaolack.

Donc, nous avons mis l'accent sur des populations non partisanes en dehors du cercle de nos militants. Ensuite, nos actions sur le terrain ont concerné tous les démembrements de l'Apr, des mouvements affiliés, des mouvements de soutien, des partis alliés au sein de « Benno Bokk Yakaar » et même des partis soutenant le président Macky Sall.