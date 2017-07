Sénégal: Retrait des cartes d'électeur - Me Wade va déposer une lettre de doléances au ministère de l'Intérieur

L'ancien président de la République Me Abdoulaye Wade maintient toujours sa marche du 25 juillet prochain. Après cette marche, qu'il compte terminer au ministère de l'Intérieur, Me Wade promet de déposer une lettre de doléances sur la table du ministre.

Le leader de la coalition gagnante « Wattu Sénégal » s'est promené, hier, dans les rues de Dakar. Me Abdoulaye Wade a mobilisé du monde, du rond point Petersen au marché Sandaga en passant par les avenues Peytavin, Lamine Guèye, Faidherbe. Partout, c'est une foule immense qui a suivi le cortège de « Gorgui » (le vieux). Militants, sympathisants ou de simples curieux sont sortis massivement, rien que pour voir l'ancien président de la République. Dopé par la foule, Me Wade sort de son véhicule et lève un bras d'honneur. C'est l'hystérie totale au marché Petersen ! Ambulants, tabliers, tous scandent son nom.

Ainsi, après le Plateau, le cortège de la tête de liste nationale de la coalition gagnante « Wattu Sénégal » prend la direction de la Médina. A hauteur de la mairie de cette commune, Me Wade est accueilli par le maire Bamba Fall, tête de liste départementale de la coalition « Manko Taxawu Sénégal ».

Ensemble, les deux candidats à la députation prennent un bain de foule jusqu'au rond-point Sahm où une marrée humaine les attendait. « J'ai fait beaucoup de caravanes à l'intérieur du pays, mais je n'ai jamais eu une foule si immense », dit Abdoulaye Wade sous le regard des militants qui se bousculent devant son véhicule, chacun voulant, à l'aide de son Smartphone, immortaliser l'évènement à travers sa photo. Les cris fusent de partout. Dès fois, un groupe de jeunes improvise une chanson : « Gorgui, excuse nous ! Nous nous étions trompé de choix ».

Le maire de la Médina, Bamba Fall, qui a, par la suite rejoint, Me Wade dans son véhicule, entonne la même chansonnette. Bamba Fall s'est excusé devant Abdoulaye Wade de l'avoir combattu en 2012. Dans son discours, le seul qu'il a eu à faire tout le long de sa caravane, Me Wade dira : « Maintenant les choses sont sérieuses parce que tout le Sénégal est debout pour exprimer ses besoins pour une Assemblée nationale de rupture ». « Macky Sall a retenu les cartes et refusent de les distribuer. Il faut lui montrer que les cartes ne lui appartiennent pas, elles appartiennent aux citoyens », attaque-t-il.

Pour continuer le combat pour le retrait des cartes d'électeur, le leader de la coalition gagnante « Wattu Sénégal » invite tout le monde le 25 juillet prochain. C'est à partir de cette place mythique que Abdoulaye Wade compte partir pour rallier le ministère de l'Intérieur où il va déposer « une lettre de doléances, pour que les cartes soient remises aux citoyens ». Bamba Fall a promis à Me Wade de prendre part à cette manifestation.

Après la Médina, le cortège de l'ancien président de la République a emprunté l'avenue Cheikh Anta Diop pour Ouakam. Sur place, Me Wade est accueilli par une foule plus bouillante. Ainsi, il a fait le tour des rues de Ouakam avant de finir sa caravane à Ngor, devant le siège de la coalition « Benno Bokk Yakaar ».