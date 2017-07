Sénégal: Accès aux soins à Louga - 18 ambulances remises aux structures de santé

L'Etat vient de mobiliser 627 millions de FCfa pour acheter 18 ambulances remises, hier, aux structures de santé de la région de Louga.

Quinze 4X4 et 3 fourgons. Soit 18 ambulances neuves achetées par l'Etat du Sénégal et remises aux structures de santé de la région de Louga. C'est le gouverneur Alioune Badara Mbengue qui a présidé, hier, la cérémonie officielle de remise des clefs de ces véhicules en présence des élus locaux, des autorités administratives, des notables et du personnel de santé de la région. Tous ont salué ce geste de l'Etat qui participe ainsi à l'accès des populations à des soins de qualité. « Ce geste de haute portée économique et sociale traduit en actes l'ambition du chef de l'Etat pour les populations de Louga », s'est réjoui Badara Samb, 1er vice-président du Conseil départemental de Louga.

« Nous ne remercierons jamais assez le ministre de la Santé, le Pr Awa Marie Coll Seck, qui sait concrétiser la vision du président Sall », a renchéri Coumba Diaw, s'exprimant au nom des maires de la région. Pour le gouverneur Alioune Badara Mbengue, la remise de cet important lot d'ambulances est la preuve que le chef de l'Etat, Macky Sall, a une excellente politique de santé. « C'est une enveloppe de 627 millions de FCfa qui vient d'être dégagée. C'est énorme, mais cela prouve, encore une fois, que le président de la République est soucieux des conditions de vie des populations », a-t-il estimé.

Devant le personnel de santé, mobilisé à cette occasion, M. Mbengue a rappelé la volonté des pouvoirs publics d'améliorer l'accueil, l'orientation et la prise en charge des urgences. « En donnant ces ambulances, l'Etat améliore la prise en charge des urgences et favorise l'accès à tous à des soins de qualité », a-t-il dit, insistant beaucoup sur l'entretien des ambulances remises. « L'Etat a consenti des efforts énormes pour acquérir ces véhicules. On n'acceptera pas qu'ils tombent en panne en seulement quelques mois », a averti le gouverneur qui compte sur le sens patriotique des bénéficiaires pour un bon usage de ces ambulances.