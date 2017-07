Sénégal: BAD - Adieu président et merci pour tout...

La communauté sénégalaise de la Banque africaine de développement profite de cette occasion pour présenter ses condoléances à sa famille, à toute la nation sénégalaise et à tout le continent africain. Nous espérons que le président Babacar Ndiaye servira à jamais de modèle à la jeunesse africaine et que ses qualités humaines, tant appréciées par tous, inspireront les Africains.

Économiste chevronné, le président Babacar Ndiaye a donné à l'économie africaine un certain élan pour aider ainsi à l'émergence de jeunes entrepreneurs devenus des bâtisseurs de l'Afrique. Un rôle qui explique probablement sa présence constante dans les allées et événements de la Bad, même après son mandat.

Lors du 50ème anniversaire de la Bad, le président Babacar Ndiaye racontait comment il est entré à la banque, quelques années juste après sa création, en 1964, lui, jeune diplômé des écoles françaises, qui avait déjà commencé à travailler en France. Il nous disait, avec beaucoup d'humour : « Vous, vous êtes passés par des interviews pour rentrer à la banque, mais nous, en notre temps, les autorités d'alors nous avaient juste dit ceci : « venez, l'Afrique a besoin de vous ; si le travail vous intéresse, vous restez, sinon vous repartez ». Le président Babacar Ndiaye, depuis 1965, n'a plus quitté la Bad et a gravi tous les échelons jusqu'à en devenir le 6ème président en 1985. Il n'a pas quitté l'institution parce que l'Afrique avait toujours besoin de lui.

Ainsi, la mort, cette fatalité inexorable, vient de ravir à l'affection des siens et de tous ceux qui l'ont connu et apprécié l'un des plus prestigieux fils du Sénégal et même de l'Afrique. Monsieur Babacar Ndiaye, ancien président de la Banque africaine de développement (Bad) de 1985 à 1995, nous a quittés le jeudi 13 juillet 2017 à Dakar, à l'âge de 82 ans. Avec sa disparition, l'Afrique vient de perdre un homme entièrement dévoué au développement de son continent, un panafricaniste convaincu.

