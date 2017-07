Sénégal: La caravane de «Benno» à Diourbel - La reconstruction du marché Ndoumbé Diop annoncée

La tête de liste nationale de « Benno Bokk Yakaar » a annoncé, hier, la reconstruction du marché Ndoumbé Diop de Diourbel. « L'Agetip est en train de finaliser les études. 5 milliards de FCfa seront dégagés pour réaliser une infrastructure moderne et sécurisée », a déclaré le Premier ministre qui s'est arrêté devant ce marché situé au cœur de la commune de Diourbel.

« Ndoumbé Diop » a été récemment détruit par un violent incendie qui a causé la mort d'un sapeur pompier et fait d'importants dégâts matériels. « Je suis venu constater les dégâts et compatir à la douleur qui a frappé les commerçants et les usagers », a dit le chef du gouvernement.

Après son passage au marché, la tête de liste a présidé deux meetings organisés séparément par les responsables locaux, Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), et Malick Fall, le maire de la commune. Il a aussi rendu une visite de courtoisie à la famille du ministre du Budget, Birima Mangara. Mahammed Dionne a aussi exhorté les dirigeants de l'Apr à Diourbel à travailler dans l'unité pour une « éclatante victoire de la coalition Bby ». Il a fait savoir que le président Sall s'est engagé à moderniser la ville de Diourbel en la dotant de routes, à travers notamment le projet Promovilles. Mahammed Boun Abdallah Dionne a rappelé la réalisation de l'autoroute Illa Touba qui va faciliter la mobilité des populations du Baol. « D'ici le prochain Magal, la première couche sera réalisée et les fidèles qui se rendront à Touba pourront emprunter l'autoroute », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a insisté sur la consolidation de la coalition Bby dans le département de Diourbel. « Tous ceux qui dormaient se sont réveillés grâce à Macky Sall. Les nombreux chantiers sont là pour développer le Sénégal. Unissez-vous pour une large victoire afin de faciliter la poursuite des chantiers », a-t-il lancé. Aminata Tall et Malick Fall ont promis une large victoire de la coalition. La présidente du Cese a salué le choix porté sur le Premier ministre pour conduire la liste de «Benno». « Vous méritez ce choix, parce que vous avez fait de bons résultats. Vous êtes compétent, humble et loyal. Nous nous battrons pour le triomphe de notre liste », a promis Mme Tall. Elle a aussi exprimé sa satisfaction sur les Bourses de sécurité familiale qui ont donné le sourire à plusieurs familles de Diourbel.