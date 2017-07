Sénégal: Coopération Sénégal-Pakistan - La Commission mixte jette les bases de la redynamisation

A la suite de la visite officielle au Pakistan, en septembre dernier, du président de la République, Macky Sall, une réunion ministérielle de la Commission mixte Pakistan-Sénégal s'est tenue hier à Dakar. Cette rencontre a été présidée par les ministres du Commerce des deux Etats, avec la participation des hommes d'affaires et industriels des deux pays. Une occasion pour relancer la coopération entre Dakar et Islamabad.

Devant son homologue pakistanais, le ministre sénégalais du Commerce, Alioune Sarr, a souligné que « les bonnes relations entre le Sénégal et le Pakistan sont basées sur le respect et la concertation face aux problèmes de tous ordres. » Il a aussi rappelé la convergence de vues au sein des institutions internationales comme l'Oci où nos deux pays se sont toujours apportés un appui mutuel en faveur de la promotion des valeurs islamiques et la protection des peuples de la Ummah.

Le ministre Alioune Sarr a fait remarquer qu'en dépit de quelques acquis et avancées, « force est de reconnaître qu'une certaine morosité a caractérisé la coopération entre le Sénégal et le Pakistan. Il s'est réjoui que des signaux encourageants soient envoyés récemment. Selon le ministre sénégalais du Commerce, « conscientes des énormes potentialités de partenariat, les autorités des deux pays ont exprimé leur ferme volonté politique de redynamiser l'axe Islamabad-Dakar dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l'agriculture et de l'industrie ».

Le ministre pakistanais du Commerce, Khorm Dastaghir Khan, est revenu sur les bons rapports entre nos deux pour rappeler qu'Islamabad avait soutenu le Sénégal pour son élection au Conseil de sécurité de l'Onu. Il a suggéré, dans la cadre de l'Agoa, l'établissement de joint-ventures dans le domaine du textile, soulignant que les accords signés vont contribuer à relancer la coopération entre nos deux pays. Cette rencontre a permis la signature d'un accord sur la lutte contre le trafic des stupéfiants, des substances psychotropes. Les deux Chambres de commerce ont aussi signé un accord.

Le Sénégal et le Pakistan ont jeté les bases du cadre juridique de leur coopération à travers la signature, en septembre 1975, à Dakar, dont le premier accord portant coopération culturelle. Ce cadre sera enrichi dix ans après par un accord commercial en 1980.

Adossé sur ces deux accords, le partenariat entre le Sénégal et le Pakistan a été renforcé en 2000 par la signature, à Islamabad, d'un mémorandum d'entente relatif à la coopération sur les chemins de fer, entre le ministère sénégalais de l'Equipement et la société des chemins de fer du Pakistan, Railways constructions Pakistan limited. Du côté des initiatives informelles, nos deux chambres de commerce ont développé des échanges commerciaux.