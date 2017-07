Sénégal: Mahammad Dionne en meeting à Guinguinéo - « Le Ter sera prolongé jusqu'à Tambacounda »

Auparavant, le Premier ministre a été accueilli à Gandiaye par les militants de la mouvance présidentielle. Il a salué la mobilisation des responsables locaux dont le maire Pape Songdé Diop. Mahammad Dionne a aussi rendu un vibrant hommage au chef de cabinet du président de la République, Pape Samba Diop, pour sa loyauté et le travail qu'il abat aux côtés du président de la République. Le Premier ministre a promis aux populations l'achèvement des travaux de construction du centre de santé de Gandiaye qui ont démarré sous le régime libéral, la construction d'un nouveau forage et d'un stade municipal.

