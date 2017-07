Afrique: Eliminatoires CHAN 2018 - Le Sénégal élimine la Sierra Leone

L'équipe locale du Sénégal qui avait match nul 1-1 à l'aller à Freetown, a gagné 3-1 le match retour, s'ouvrant les portes du deuxième et dernier tour éliminatoire du CHAN Total 2018.

En dépit du caractère particulier de la rencontre organisée une semaine après le drame vécu au stade Demba Diop qui a occasionné le décès de huit supporters, le Sénégal n'a pas mis longtemps à entrer dans le match. Dès l'entame de la partie, le jeune Amadou Dia Ndiaye de Génération Foot, champion du Sénégal 2017, a ouvert le score pour le Sénégal, au stade Alassane Djigo de Pikine (1-0, 4'). Mais les Sierra-Léonais qui avaient concédé le nul 1-1 à l'aller, n'ont pas eu le temps de douter, égalisant sur une balle arrêtée par Nathianel T. Vulla (1-1, 14'). Un but qui remettait les deux équipes à égalité parfaite sur les deux rencontres mais qui allait modifier le comportement des visiteurs.

Après s'être rués à l'attaque tout au début pour combler leur retard, ils ont systématiquement refusé le jeu en se recroquevillant autour de leur but.

Par « manque de chance et excès de précipitation » selon l'entraîneur du Sénégal, Moustapha Seck, le Sénégal peine et regagne les vestiaires à la pause sur ce score de parité en dépit d'occasions nettes.

Maintenant toutefois sa domination, le Sénégal sera récompensé sur une action construite qui s'est terminée par un centre repris victorieusement par Alassane Ndao, attaquant de Dakar Sacré Cœur, un des nouveaux promus dans l'élite du football sénégalais (2-1, 52'). Quatre minutes plus tard, l'attaquant du Jaraaf, Daouda Gueye Diémé après un festival de dribbles sur le flanc droit, sert Rémi Bocandé qui met au-dessus de la transversale alors que la cage sierra-léonaise était vide (56'). Ce gros raté fut sans conséquence parce que du côté sierra-léonais, la fatigue se faisait sentir.

Le Sénégal qui s'était montré plus convaincant dans le jeu et plus entreprenant réalisera le but du KO par Daouda Guéye Diémé, l'homme du match côté sénégalais (3-1, 64').

Au deuxième et dernier tour, le Sénégal sera opposé à son voisin guinéen qui a littéralement pulvérisé la défense bissau-guinéenne en lui infligeant sept buts sans en encaisser aucun. Les deux rencontres des week-end des 13 et 20 août seront passionnantes.

Réactions

Moustapha Seck (entraîneur du Sénégal)

"C'est une victoire et une qualification méritées. Nous avons eu à cœur de bien entrer dans la partie en dépit du résultat 1-1 de l'aller. Mais après avoir marqué très tôt, nous avons concédé l'égalisation qui a compliqué davantage la tâche. En se ressaisissant, les joueurs ont réussi à revenir en deuxième période en mettant le pied sur le ballon. On a fait preuve de plus de sérénité parce que l'adversaire peinait à suivre le rythme et l'intensité que nous avons mis dans la partie".

Abubakar T. Kamara (entraîneur de la Sierra Leone)

"Sur une double confrontation, il faut pouvoir gagner chez soi et en ne réussissant pas à le faire, nous avons donné l'opportunité à l'adversaire de mieux se préparer et prendre l'avantage chez lui. Au contraire de mes joueurs qui n'avaient pas réussi à concrétiser les occasions qu'ils s'étaient procurées au match aller, le Sénégal a fait montre d'une grande efficacité et je leur dis bravo et bonne chance pour la suite du parcours".