Sénégal: Braquage de Gueule Tapée et Liberté 6 - La police arrête la bande un mois après

Le 19 juin dernier les trois individus armés avaient attaqué deux agences de transfert d'argent. A Liberté 6, ils avaient emporté, dans leur fuite, l'enregistreur de la vidéosurveillance, le système d'alarme, des documents administratifs et près de 8 millions de FCfa. A la Gueule Tapée, ils ont emporté près de trois millions et des téléphones portables.

Le premier a été arrêté à Pikine, le deuxième à Yoff et le dernier à la cité Potou de Yarakh (appelée aussi cité Imbécile). « Ils ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés », a annoncé le chef de la Sûreté urbaine. C'est la même bande qui a attaqué l'agence de Gueule Tapée à 9 heures puis celle de Liberté 6 à 10h. L'enquête centralisée par la Sûreté urbaine a révélé que la bande a ficelé son plan à Hann. Après les deux braquages commis à une heure d'intervalle, les trois complices se sont rendus à Cambéréne 2 pour se partager le butin avant de se séparer. En marge de cette arrestation, la police a immobilisé le taxi qui a transporté les trois auteurs du braquage ainsi que trois scooters. « L'enquête poursuit son cours et la police ne ménagera aucun effort pour interpeller les contrevenants à la loi », a assuré le lieutenant-colonel Dramé.

La cavale n'aura duré qu'un mois pour les auteurs du double braquage à la Gueule Tapée et à Liberté 6. En conférence de presse hier au Commissariat central de Dakar, le colonel de police El Hadj Cheikh Dramé a annoncé leur arrestation ce 19 juillet. Il s'agit de trois individus (Ch.T.D., S.K. et D.N.) décrits notamment par les témoins et les victimes.

