Sénégal: Pikine - «And Taxawu Sénégal» réclame un audit financier sur les cartes biométriques

Le maire de Dalifort a rappelé que les cartes fabriquées sous le régime de Me Abdoulaye Wade n'avaient coûté que 22 milliards de FCfa et rendues aux Sénégalais à temps sans difficulté. «Aujourd'hui, nous sommes loin de ce scénario car, on nous parle de 53 milliards de FCfa dépensés alors qu'à dix jours des élections une partie importante des Sénégalais peine à récupérer ses cartes», a dénoncé Idrissa Diallo.

La coalition « And Taxawu Sénégal » de Pikine a estimé que les failles notéesdans la confection des cartes biométriques est la preuve de l'incompétence du régime en place. C'est pourquoi, elle a exigé que ledit régime rende compte de la manière la plus transparente afin que les Sénégalais puissent être édifiés de la destination des fonds dépensés dans la fabrication des cartes.

