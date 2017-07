Afrique: Le Mali étrille la Gambie

L'addition était lourde pour la Gambie. « Cela a été une soirée difficile. Outre les quatre buts, on rate une nouvelle fois à une qualification pour une phase finale de Chan. C'est une grosse déception. Nous avons fait une bonne première période, avec une excellente approche et nous avons mis le Mali dans les difficultés. En seconde période, ils ont fait la décision sur des faits de jeu. Je ne m'attendais pas à un score pareil », déplorait le sélectionneur Alagie Sarr.

Mais en seconde période, Ibrahima Koné (meilleur canonnier de la saison écoulée et auteur de cinq réalisations cette année après 15 journées), aidé par Gouné Niangadou entré en cours de jeu, a permis au Mali de débloquer la situation, et par la même occasion de se défaire de l'empirisme gambienne, après une action parfaite ponctuée d'un centre (63').

Le score de 4 buts à 0 ne correspond qu'à la seconde moitié de la rencontre car l'entame de la partie fut difficile pour les Maliens. La bataille de la possession, prévue avant le match, s'est déroulée dans un stade Modibo Kéita qui avait parfois l'impression de voir double avec deux équipes aux mêmes qualités. Plus justes physiquement, les Scorpions locaux ont bousculé les Aigles pendant une demi-heure, provoquant de nombreuses approximations et pertes de balles avec des corners successifs chez les hommes de Djibril Dramé. « On n'était pas en place et notre défense avait un manque de coordination », confiait après la rencontre le défenseur Malien El Hadji Salim Bah.

Dans un match maîtrisé en seconde période pendant laquelle le Mali a asphyxié des Gambiens totalement débordés, Ibrahima Koné s'est particulièrement mis en évidence. L'avant centre du CO Bamako a réalisé son premier triplé sous le maillot de la sélection. Une victoire qui propulse les Aigles locaux au second tour des éliminatoires du CHAN Total 2018 où il sera opposé au vainqueur de la confrontation Mauritanie - Liberia.

