Tunisie: Une chance à saisir

Et la liste des joueurs qui sont restés dans l'ombre lors de l'exercice écoulé est relativement longue. Pourtant, tous ceux qui ont débarqué au Parc Hassen-Belkhodja ont coûté cher à la trésorerie du club. Des joueurs confirmés qui devaient passer par une petite période d'adaptation avant d'entrer dans le moule. Or, bon nombre d'entre eux ont échoué et étaient même contraints de quitter le Parc B sans pouvoir intégrer l'équipe. Nous citerons en particulier Mohamed Ali Moncer et Mohamed Zaâbia.

