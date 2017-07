Burkina Faso: 8ème jeux de la francophonie - Les burkinabè dans de meilleures commodités

Arrivés par vols spéciaux en fin de soirée du 18 juillet 2017 à Abidjan, les compétiteurs burkinabè aux 8èmes jeux de la francophone bénéficient de meilleurs conforts de séjour. C'est le constat que nous avons pu faire , le l9 juillet 2017 dans leur quartier général, sis au village Akwaba à l'Institut national des sports (INJS).

La participation du contingent burkinabè aux jeux de la francophonie d'Abidjan se déroule sous de meilleurs auspices. De l'accueil à l'hébergement, aucune plainte notable encore moins de murmures n'ont été enregistrées. Fait notable, la délégation burkinabè a été la première à fouler le sol du village Akawaba, le quartier général des artistes, athlètes et accompagnateurs.

Ce village est logé au sein de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à Marcory. Bâti sur une superficie de 17 hectares, ce joyau architectural reconstruit et réhabilité force l'admiration. Il intègre en effet, 33 bâtiments, 2 salles de gymnase, un terrain de football et un autre de rugby. Une ambiance féerique y règne au quotidien.

Les meilleures commodités de modernité qu'il offre et son emplacement géographique (il est situé au centre de la ville d'Abidjan) se prête aisément à ses jeux. Trois car muni de guide chacun et doté de wifi, ont été affectés pour le transport des burkinabè.

Christian Désiré Sanou, entraineur national et directeur technique de la fédération national d'athlétisme, un habitué des compétitions internationales, tire son chapeau à la Côte d'Ivoire pour « le travail abattu » et confie qu'ils sont « à l'aise ». Pour lui, les conditions sont « nettement meilleures » comparées à celles des 7èmes jeux de Nice.

L'entraineur national des lutteurs, Pierre Tony est du même avis. Plus précis, il se félicite du confort des chambres et la qualité des repas servis. Répartis dans deux blocs contigus, les 127 portes-flambeau du Burkina dès leur arrivée se sont remis au travail, à l'image des athlètes, des Etalon juniors et des handballeurs. Si certains répètent en plein, d'autres, par contre, ont dû patienter 24 heures avant de se voir affecter un cadre approprié. Pour autant, ils ne sont pas restés à dormir sur leur laurier.

Les athlètes et les lutteurs sont de ceux-là. Pendant le temps de flottement, ceux-ci se sont consacrés à des exercices physiques. Aux dernières nouvelles, les choses seraient rentrées dans l'ordre. En attendant le début des compétitions, la cérémonie d'ouverture des 8èmes jeux, prévue pour ce vendredi 21 juillet 2017 à 18 heures au stade Félix Houphouët Boigny, la cité d'Abidjan vit au rythme des sirènes de la police, de la sécurité renforcée mais aussi des animations musicales tous azimuts.