Gabon: 18 millions de dollars pour protéger ses forêts

L'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (Cafi) a signé avec le gouvernement gabonais un pré-accord de 18 millions de dollars. Objectif : planifier et surveiller l'utilisation des terres afin de protéger 23 millions d'hectares de forêt tropicale.

Ce montant alloué permettra de protéger les forêts du pays et d'accélérer la lutte contre le changement climatique. « Le Gabon se donne les moyens avec Cafi de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025, par rapport à 2005 ». Pour se faire, un plan national d'affectation du territoire sera élaboré. Celui-ci permettra au pays de poursuivre son développement agricole en maîtrisant la déforestation. Il est également prévu la mise en place d'un système d'observation des forêts et des ressources naturelles et la mise en œuvre d'une gouvernance forestière renforcée. Pour surveiller les résultats de ces politiques, le pays va utiliser un système d'observation terrestre et satellitaire des forêts et des ressources naturelles, qui devra permettre, entre autres, de réagir rapidement en cas de déforestation illégale.

« Cet accord est un grand pas en avant. Le Gabon s'engage à des mesures qui, une fois en œuvre, préserveront 98% de ses forêts », a assuré Vidar Helgesen, ministre norvégien du Climat et de l'environnement et président de Cafi. Le Cafi est une initiative créée en 2015 pour lutter contre la déforestation et qui réunit la RDC, le Congo, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Centrafrique et des bailleurs de fonds. À l'origine de cette initiative, la Norvège fournit l'essentiel des financements.

En moins de deux ans, le Cafi a conclu deux accords, le Gabon étant le second pays à s'engager après la République démocratique du Congo. Le Gabon dispose d'un des plus hauts taux de couverture forestière au monde, les forêts recouvrant 88% de son territoire.