Gabon: Crise politique/ « Jean Ping foulera le sol de sa patrie en tant que président, le 25 juillet... », selon Jean Eyéghé Ndong

Une posture qui éloigne de la sortie de crise... Jean Eyeghe Ndong a prononcé un discours ferme, dévoilant que la position du clan de Jean Ping reste intacte. Il n'y aura pas de dialogue entre Ali Bongo et eux. Estimant qu'ils n'ont rien à négocier, vu que les gabonais avaient choisi le candidat de l'opposition lors du vote. Pour eux, il s'agit de reconnaitre le vrai vainqueur : « la victoire de Jean Ping ne doit pas se négocier arrêtons cette hypocrisie. Les gabonais ont voté Jean Ping » a-t-il martelé. Cette position montre que la crise sociopolitique qui paralyse le Gabon n'est pas proche de l'issue. Le président actuel ne semble pas être non plus dans la posture de reconnaître sa défaite un an après, malgré le climat morose du pays. Le fils du défunt Omar Bongo multiplie ses voyages en étranger où il rencontre d'autres chefs d'Etats, comme si tout était normal chez lui.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.