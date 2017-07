Algérie: Une belle opportunité pour l'économie locale et le tourisme

Atmosphère de grande fête ces jours-ci à Alger. La capitale vibre au rythme du 21e Mondial de handball des moins de 21 ans. La prestigieuse compétition, organisée pour la première fois dans notre pays, draine un public joyeux. Femmes, hommes, jeunes filles et garçons égayent les tribunes de la salle Hassan-Harcha et celles de la coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, qui ont été aménagées pour accueillir l'événement dans les meilleures conditions.

Les lieux sont, en effet, empreints d'une très belle ambiance au bonheur des 24 sélections participantes qui représentent la fine fleur de la petite balle. Il est vrai que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour réussir ce challenge et traduire dans les faits la chaleur, l'hospitalité et la sportivité du peuple algérien. La fête se poursuit, donc, jusqu'à la fin de ce mois de juillet. Précédemment, la ville de Tlemcen, à l'ouest du pays, avait accueilli, du 29 juin au 2 juillet, les 13es Championnats d'Afrique d'athlétisme des U20. Là aussi, le public était au rendez-vous.

L'organisation impeccable. Et, les moyens déployés à la hauteur de l'événement continental. Les délégations étrangères présentes n'ont pas manqué de souligner leur satisfaction et sont reparties avec un beau souvenir de leur séjour dans la capitale des Zianides. L'année prochaine, Alger sera à nouveau l'hôte des 3es Jeux Africains de la jeunesse, regroupant 24 disciplines sportives. La préparation de ce grand rendez-vous bat déjà son plein. Les pouvoirs publics tiennent absolument à la réussite de l'organisation de cet événement afin de rehausser davantage l'image et le prestige du pays.

En 2021, Oran, la capitale de l'Ouest, abritera les Jeux méditerranéens avec la participation de 24 nations. La deuxième ville du pays a déjà fait sa mue dans cette alléchante perspective. Tout le monde s'y met. Autorités locales, mouvement associatif, monde sportif, entreprises de réalisation et autres acteurs sont sur la brèche. Des infrastructures de dernière génération sont déjà mises en place à cet effet pour réussir le pari, et probablement faire mieux que les éditions précédentes.

Après une longue absence dans ce registre, l'Algérie reprend ses droits sur la scène sportive mondiale. Les instances internationales de diverses disciplines sportives lui confient l'organisation de grands événements et les succès s'accumulent. Ce retour énergique aux devants de la scène internationale constitue indéniablement une opportunité pour la relance et le développement du sport algérien. Nos sélections se mesureront, à l'occasion, aux meilleures dans la discipline. Cela leur permettra, évidemment, de se perfectionner sur le plan technique et athlétique.

L'accueil de toutes ces manifestations de premier plan permet aussi d'accroître le patrimoine national en matière d'infrastructures de haut standing. C'est un autre aspect prépondérant dans le développement du sport. Cette ouverture sur le monde permet également à de nombreux ressortissants étrangers de découvrir les splendeurs et curiosités touristiques de notre pays.

L'occasion est toute indiquée pour les offices et les agences de tourisme de montrer leur savoir-faire et de faire la promotion de leur produits afin de reprendre leur place dans ce domaine. Les autorités locales, les établissements hôteliers, les commerçants et les citoyens, de manière générale, se doivent aussi de donner l'exemple afin de laisser une belle impression auprès de nos hôtes.

L'Algérie recèle un potentiel touristique extrêmement riche qu'elle se propose de développer pour diversifier son économie. Ce secteur des voyages et du tourisme est présentement en pleine mutation avec l'installation de plusieurs enseignes internationales dans les grandes villes, à l'Est comme à l'Ouest du pays.