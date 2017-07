Algérie: Première défaite pour l'Algérie, la France accrochée, la Russie se relance

La sélection algérienne de handball des moins de 21 ans (U21) a concédé vendredi soir à Alger sa première défaite au Championnat du monde-2017 de la catégorie (18-30 juillet) en s'inclinant face à l'Islande (25-22) alors que la France, tenante du titre, a été tenue en échec par la Slovénie (22-22).

Comme il fallait s'y attendre, le Sept national, versé dans le groupe D, n'a pas pesé lourd face à des Islandais, plus réalistes. L'Islande signe ainsi sa troisième victoire après avoir disposé de l'Argentine (36-27) et de l'Arabie saoudite (48-24). Les joueurs de l'entraineur Rabah Gherbi, auteurs auparavant d'une victoire face au Maroc (24-19) et d'un nul face l'Argentine (25-25) seront appelés à relever la tête face l'Arabie saoudite. Dans l'autre match du groupe D, le Maroc a essuyé sa troisième défaite de rang face à l'Arabie saoudite (29-19), cette dernière se relance après deux défaites.

Dans le groupe B, la France (tenante du titre) a été tenue en échec par la Slovénie (22-22) après deux victoires décrochées face à l'Egypte (36-30) et la Suède (31-28). Dans les deux autres matchs de ce groupe, le Qatar a concédé sa troisième défaite du tournoi face au Danemark (36-26), idem pour l'Egypte qui a laissé des plumes face à la Suède (35-27).

Dans le groupe C, la Russie, septuple championne du monde, s'est relancée dans cette compétition en s'imposant face au Brésil (23-20), se rachetant après ses deux défaites concédées face à la Macédoine (29-22) et l'Espagne (31-26). L'Espagne n'a pas fait dans la dentelle en atomisant le Burkina Faso (38-12), le représentant africain dont il s'agit de sa première participation internationale reste la plus mauvaise défense en concédant 110 buts en trois matchs. La Tunisie, qui a remporté son premier match face au Burkina Faso (50-17), a décroché une retentissante victoire face à la Macédoine (32-27), 24 heures après avoir chuté devant le Brésil (36-29). La Macédoine, auteur de deux victoires face à la Russie (29-22) et le Burkina Faso (48-20) concède son premier revers de la compétition.

Dans le groupe A, l'Allemagne a signé une autre victoire face à la Corée du Sud (48-33) confirmant ses intentions pour succéder à la France au palmarès du tournoi. L'Allemagne, 3e lors du dernier Mondial-2015 disputé au Brésil, compte terminer ce premier tour avec un sans faute. Les Iles Féroé, auteurs de deux victoires, ont été stoppés par la Norvège (29-23). Les Scandinaves réussissent la passe de trois et se positionnent comme l'un des favoris en puissance de ce tournoi. Le représentant d'Amsud, le Chili a encore une fois trébuché cette fois-ci face à la Hongrie (39-23). Les Chiliens seront certainement mis à rude épreuve lors des deux derniers matchs du premier tour face à la Norvège et la Corée du Sud, où le bilan de cinq défaites en autant de matchs n'est pas à écarter.