Guinée: CENI - A quoi jouent les commissaires frondeurs ?

Selon certains citoyens, l'organisation des élections communales et communautaires n'est pas pour l'instant à cause de cette crise qui perdure au sein de cette instituions en charge d'organiser les élections. Avant de quitter dans les locaux de la CENI, notre source nous apprend qu'au moment où ces rumeurs persistaient sur la passation de service, le président Bakary Fofana était à son bureau en train de travailler.

Alors outre passé cette démarche, selon les juristes, c'est violé la loi et les règles, et c'est ce que les commissaires frondeurs sembleraient faire en organisant en catimini cette cérémonie au sein de la CENI en passant par les journalistes.

Pourquoi donc ces frondeurs font ils déplacés la presse sur du faux ? La passation suppose une cérémonie entre deux personnes et vu l'importance de cette institution en charge d'organiser les élections en Guinée, une passation ne peut pas se faire sans la présence de la cour constitutionnelle, le gouvernement guinéen, à travers son ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, y compris d'autres acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral en Guinée.

Selon nos informations, c'est une démarche sans fin pour ces commissaires frondeurs et ne savent plus de quel pied dansé. Le ministère de l'administration qui est une partie intégrante dans l'organisation des élections en Guinée n'a jamais été associé, ni informé de cette passation de service.

Après une tentative de débarquement sans succès du président Bakary Fofana par ces commissaires frondeurs, le vendredi 21 juillet 2017, une fausse nouvelle sur une fameuse passation entre lui et Me Salifou Kebé a fait des échos dans la cité. Aussitôt rendu sur les lieux, les journalistes en quêtes d'informations ont passé des heures dans les couloirs de la CENI sans rien avoir comme informations sur cette cérémonie. Il n'y'a eu aucune cérémonie de passation de service. Alors à quoi jouent exactement les commissaires frondeurs ?

