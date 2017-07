Congo-Kinshasa: Le Rassemblement demande à la CENI de convoquer l'électorat avant le 30 septembre 2017

Le Rassemblement appelle le peuple congolais à « observer le 8 et le 9 aout, deux journées villes mortes en guise d'avertissement au président Kabila. Cette plateforme « va organiser des meetings populaires le dimanche 20 août dans tous les chefs-lieux des provinces et autres grandes villes de la République », pour exiger l'organisation des élections cette année.

« Concernant l'état de la Nation congolaise, les participants au 2ième conclave du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ont été unanimes pour constater avec les autres compatriotes que la République démocratique du Congo va très mal sur tous les plans : politique, sécuritaire, économique et social. Le pays est au bord de l'implosion », alerte le Rassemblement.

« Le Rassemblement demande à Joseph Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégral de l'accord. Dans le cas contraire, le Rassemblement entend entreprendre, avec le peuple congolais, sur pied de l'article 64 de la constitution, toutes les actions nécessaires. Le Rassemblement exige la publication des résultats des opérations d'enrôlement des électeurs au plus tard le 31 juillet par la CENI comme elle s'y était engagée », promet François Muamba qui a lu le communiqué final.

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement demande à la CENI de convoquer au plus tard le 30 septembre 2017 l'électorat. Faute de quoi, les partis membres de cette plateforme vont organiser à partir du 1er octobre un sit in devant les bureaux de la CENI pour « exiger la démission de Corneille Nanga », président de cette structure d'appui à la démocratie.

