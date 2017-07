Cameroun: Des médailles pour les employés de Guinness Cameroun S.A

Dibatchou Pauline était plutôt « heureuse et encouragée » Médaillée d'honneur de travail pour ses 12 ans au service de la logistique, elle entend rester à Guinness Cameroon jusqu'à la retraite. Ici la sécurité sociale est assurée et le mérite récompensé.

Au total, 126 médailles d'honneur du Travail à 108 employés, certains recevant deux voire trois le même jour. À travers cette cérémonie, les récipiendaires ont vu leurs années de dur labeur récompensées. 10 ans pour les médailles d'honneur en argent, 15 ans pour les médailles d'honneur en Vermeil et 25 ans pour les médailles d'honneur en Or.

La cérémonie était présidée par le ministre du Travail et de la sécurité sociale, Grégoire Owona, accompagné par le Gouverneur de la région du littoral Samuel Ivaha Diboua. A l'occasion, Guinness Cameroon a été invitée à se positionner davantage comme entreprise citoyenne dont la préoccupation majeur serait l'épanouissement des employés.

Sur le sujet, les délégués du personnel sont optimistes « depuis 5 décennies, Guinness Cameroun est fière de ses progrès pour assurer un travail décent et reconnaitre la valeur ajoutée de chaque travailleur. Ses réalisations reposent sur 3 piliers majeurs : le bien -être des employés et le dialogue social ; En effet , l'entreprise s'efforce de respecter les standards en matière d'hygiène et de sécurité au travail, de prévenir les risques d'accident au travail par la sensibilisation et la formation continues de son personnel et assurer un cadre de travail propice à son épanouissement.

Guinness Cameroun valorise sa ressource et sa contribution qui ne peut être possible sans un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes. Ce qui explique a fortiori sa notoriété et sa confiance auprès de ses partenaires locaux, le développement personnel de chaque ressource, La reconnaissance du travail bien fait. »

Cependant, il reste des efforts à déployer dans les domaines tels que l'égalité des genres , la diversité , l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour devenir l'entreprise des produits de consommation la plus performante, la plus digne de confiance et la plus respectée au Cameroun.

Quant à Kimani Kirore Mwaura, Directeur Général de Guinness Cameroun S.A., « pour ma part, je voudrais redire mon engagement à servir cette structure aux côtés de mon équipe dirigeante. Cette institution est très importante pour notre pays, car non seulement elle emploie des centaines de camerounais, mais elle contribue au développement du tissu économique et social à travers la redistribution des revenus et l'implémentation de son agenda de responsabilité sociétale dans les domaines de la fourniture en eau potable, des matières premières locales, de la lutte contre l'accès à l'alcool par les mineurs, de la lutte contre l'alcool au volant, de la formation des barmen à la vente responsable de l'alcool et de la lutte contre la corruption. »