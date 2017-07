Cameroun: Obsèques - La dépouille de Dieudonné Tine Pigui alias Mangui-Mbeh scellée pendant 2h par son frère aîné Henri Pigui

Dans la foule des collègues d'antan du disparu à la Ctv s'activent à trouver une solution au problème. A l'entrée arrière de la morgue, six personnes échangent. L'un d'eux en se séparant du groupe sortira de sa réserve. « on va voir qui aura raison tout à l'heure », dira-t-il d'un pas alerte.

Une situation qui va créer un branle bas général. Les amis et convives venus assister à sa levée de corps et sa mise en bière n'ont manqué de marquer leur étonnement . Une jeune dame, la mine défaite, d'un teint clair va se lâcher. En sanglot elle lance: « Quel humiliation ? Tu ne mérite pas ça mon frère ».

