Madagascar: Trois convois de taxis-brousse attaqués en une semaine

Cette scène s'est déroulée à plusieurs reprises ces derniers jours sur les routes du sud de Madagascar. Sur la nationale 7, dans le district d'Ambalavao, un taxi-brousse d'un convoi de 23 véhicules a été attaqué et pillé. Deux passagers ont été blessés à coup de hache, l'un à la cuisse et l'autre à la hanche. Deux autres attaques de taxis-brousse ont eu lieu à Vohiparara et à Andina, où un gendarme qui escortait le convoi a été tué par balle par les bandits.

Une dizaine d'hommes, fusils de chasse et armes blanches à la main, barrent la route à l'aide de blocs de pierre. Forcés de s'arrêter, les taxis-brousse et leurs passagers sont ensuite dépouillés par les bandits.

Trois convois de taxis-brousse ont été attaqués la semaine dernière, et ce malgré la présence de gendarmes à bord. L'un d'entre eux a d'ailleurs a été tué et plusieurs personnes blessées. Les forces de l'ordre n'ont pas pu mettre la main sur les voleurs. Exaspérées, les compagnies de taxis-brousse ont menacé de faire grève. Une réunion d'urgence s'est déroulée avec la gendarmerie nationale pour renforcer la sécurité sur les routes nationales.

