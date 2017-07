Angola: Coup d'envoi de la campagne des élections du 23 août

Le marché angolais est l'un des plus attrayants et prospères du continent africain, dans son ensemble,… Plus »

L'Unita, principal parti de l'opposition, a anticipé le début de la campagne en organisant son premier meeting samedi à Cacuaco, dans la banlieue de Luanda. Le leader de l'Unita, Isaias Samakuva, s'en est pris au MPLA et à Joao Lourenço, le vice-président et tête de liste du parti au pouvoir, un fidèle parmi les fidèles du président Eduardo dos Santos, qui devrait devenir président du pays si le MPLA remporte le scrutin.

Dans une déclaration pour marquer le début de la campagne électorale ce dimanche 23 juillet, le MPLA s'est fixé comme objectif une « victoire qualifiée » aux élections générales du 23 août prochain, auxquelles le président José Eduardo dos Santos, leader du parti et président depuis 1979, n'est plus candidat. Le parti au pouvoir organise son premier meeting le 25 juillet à Huambo, deuxième ville située dans le centre du pays et qui est le bastion de l'opposition.

Coup d'envoi de la campagne électorale en Angola. Elle va durer un mois, jusqu'aux élections générales du 23 août. Plus de 9 millions d'électeurs angolais sont appelés à renouveler leur Parlement, et le leader du parti majoritaire deviendra président. Comme lors de chaque scrutin depuis l'indépendance, le MPLA au pouvoir depuis 1975 est donné grand favori. Mais la grande nouveauté cette année, c'est que le président ne sera pas reconduit. Après 38 ans de pouvoir, José Eduardo dos Santos n'est pas candidat.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.