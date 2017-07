Congo-Kinshasa: 8ème Jeux de la Francophonie. Marathon - Le Congolais Makorobondo gagne la médaille d'Or !

Les 8ème Jeux de la Francophonie se déroulent depuis vendredi 21 juillet dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une très bonne nouvelle pour la République Démocratique du Congo, le marathonien Makorobondo Sakukombo a gagné, dimanche 23 juillet, la médaille d'Or, la toute première pour le pays, dans une course longue de 42,250 km en 2h 27 minutes, 54 secondes.

Ils étaient onze sur la ligne de départ : 9 hommes et 2 femmes. Le Congolais a donné le meilleur de lui devant ses adversaires dont le Marocain Fatihi Abdenasir, le Béninois Korongou Daouda, les Ivoiriens Yao Kouam, Konan Kouakou et Fofana Siaka, les Comoriens Ismaël Athoumani et Fakri Fouad, enfin, le Nigérien Tamari Adam. Makorobondo était en concurrence avec huit hommes, tandis que les deux femmes : la Canadienne Doulet Shelley et la Marocaine Benchatki Fatiha se rivalisaient entre eux.

Excellent dans cette longue distance de 42,250 Km, le Congolais est monté au plus haut podium avec à la clé une médaille d'Or. Il a devancé le Marocain Fatihi Abdenaser, médaillé d'argent avec un chrono de 2 h, 28 minutes, 6 seconde. La médaille de bronze est revenue au Béninois Korongou Daouda, 2h 41 minutes, 16 secondes de chrono. Les Ivoiriens, pourtant hôtes, n'ont rien obtenu au podium. Le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée est Yao Kouamé. Il occupe la 4ème place. Il est arrivé presqu'à l'agonie avec un chrono de 2h 51 minutes, 44 secondes. Les deux Comoriens n'ont pu terminer la course puisqu'ayant signé l'abandon en pleine course.

Chez les dames, c'est la Canadienne, Doulet Shelley qui a décroché la médaille d'Or en faisant un chrono de 2h 51 minutes, un peu comme l'Ivoirien Yao Kouamé. Une femme parmi les hommes. En sommes, Makorobondo a parcouru les 42,250 km en 2h 27minutes, tandis que la canadienne, Doulet a réalisé 2h 51mn sur la même distance, pendant que les autres hommes, dont les Comoriens n'ont pas pu terminer la même course.

A Rio, il était 113ème sur 155 !

Le Congolais Makorombondo est né le 13 août 1988. Il est un coureur congolais de longues distances, spécialisé dans le marathon. Il a participé au marathon masculin aux Jeux Olympiques d'été de Rio en 2016. Makorobondo avait terminé 113ème sur un total de 155 coureurs du départ. Il avait bien fini sa course comme toujours. Il avait réalisé un chrono de 2 heures 28 minutes. A Rio, Makorobondo s'était montré moins performant par rapport au marathon de Toronto au cours duquel il s'était qualifié pour les Jeux Olympiques après avoir réalisé un timing de 2h 22 minites.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que le record mondial du marathon est détenu par le Kenyan Dennis Kipruto. C'était lors du marathon de Berlin 2014. Il avait fait un chrono de 2h, 05 minutes, 57 secondes. Aux derniers Jeux Olympiques de Rio, c'est toujours un kenyan, Eliud Kipchoge qui avait gagné la médaille d'Or en réalisant un chrono de 2h 08', suivi d'un éthiopien Feyisa Lilesa (2h9'54), puis un américain Galen Rupp avec 2h10'.

Du Marathon à Abidjan 2017

Classement (Hommes)

Makorobondo Sakukombo (RDC) 2:27:54

Fatihi Abdenasir (Maroc) 2:28:06

Korongou Daouda (Benin) 2:41:16

Yao Kouame Thierry Serge (CIV) 2:51:44

Konan Kouakou Boris (CIV) 3:07:28

-Les autres participants

Fofana Siaka (Côte d'Ivoire)

Ismaël Athoumani (Comores)

Fakri Fouad (Comores)

Tamari Adam (Niger)

Classement chez les dames

1ère Doulet Shelley (Canada)

2ème Benchatki Fatiha (Maroc).