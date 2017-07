Afrique du Sud: Les autorités veulent sécuriser l'aéroport de Johannesburg

Les autorités ont maintenant décidé de sévir et de renforcer drastiquement la sécurité de l'aéroport. 7 policiers, 34 personnels de l'aéroport et 8 agents de l'office du tourisme ont déjà été suspendus de leurs fonctions dans le cadre de cette opération mains propres.

Mais l'incident le plus spectaculaire date du mois de mars, lorsqu'un groupe de braqueurs déguisés en policiers s'étaient emparés de plus d'un million d'euros en petites coupures, dans la zone sécurisée de l'aéroport.

Le ministre sud-africain de la Police a annoncé en fin de semaine un plan tactique de grande ampleur, pour combattre « la corruption » et le crime organisé à l'aéroport de Johannesburg. Ce plan stratégique comprend l'installation de nouvelles caméras de sécurité, des renforts policiers, et peut-être à terme la mise en place d'une cour de justice spéciale, pour traiter exclusivement des crimes commis à l'aéroport O.R. Tambo.

