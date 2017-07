Cote d'Ivoire: Attaques de l'école de police et de la Bae - Voici ce qui s'est réellement passé

L a nuit du mercredi à jeudi a été mouvementée à Abidjan, plus précisément à Cocody et à Yopougon. Aux alentours de 22 h, alors que les populations s'y attendaient le moins, des tirs ont été entendus à l'école de police, puis à Yopougon non loin du 23e arrondissement à Andokoi, avant de se propager dans les quartiers Maroc et Ananeraie.

Les premières informations en provenance des sources sécuritaires révèlent que des assaillants non encore identifiés ont fait feu à l'école de police. Ces derniers ont été repoussés par un renfort venu d'Akouédo qui a pris, par la suite, le contrôle de la situation. Le bilan des échanges de tirs fait état d'un mort dans les rangs des forces loyalistes. Dans leur fuite, les assaillants, venus à bord de véhicules de transport en commun, auraient emporté des armes et des munitions.

Au niveau d'Adjamé, une autre attaque a visé le Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO). Une attaque qui a fait plusieures victimes. « Au moins 10 personnes ont été blessé lors des échanges de tirs. Des armes et du matériel ont été emportés », a confié une source militaire. Les assaillants ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également fait tonner les armes à Yopougon, non loin du 23e arrondissement à Andokoi, puis dans les quartiers Maroc et Ananeraie. « Nous avons entendu des tirs durant plusieurs minutes », rapporte un habitant du quartier Maroc.

Toujours à Yopougon, le 16e arrondissement, la base du CCDO du côté de la BAE ont été attaqués Très rapidement, à l'é- cole de police, à Adjamé et à Yopougon, le calme est revenu. Toute la journée d'hier, des forces de l'ordre ont été déployées en divers lieux stratégiques du district autonome d'Abidjan. Comme si rien ne s'était passé la veille, les populations ont vaqué tranquillement à leurs occupations. La circulation est redevenue normale et les commerces ont ouvert.

Selon un communiqué de l'armée, les motivations et l'identité de ces hommes en armes restent inconnues. Il s'agirait d'individus non identifiés et encagoulés. Au terme des affrontements, des armes lourdes ont été récupérées par les forces de l'ordre, de même que deux taxis « réquisitionnés » par les assaillants, a annoncé l'armée. Il y a moins d'une semaine, des hommes en armes s'é- taient illustrés négativement à Korhogo et à N'dotré, dans la commune d'Abobo.

Cette attaque a enregistré 3 morts et des blessés. Six personnes ont été interpellées. L'enquête suit son cours pour situer les responsabilités pour ces faits et ceux qui se sont produits dans la nuit du mercredi dernier. Dans la matinée d'hier, Hamed Bakayoko, le tout nouveau ministre de la Défense accompagné de son collègue de la sécurité et de l'Intérieur, Sidiki Diakité s'est rendu à l'école de police pour faire le point de la situation.

A l'occasion, il a révélé que le véhicule utilisé par les assaillants et les armes emportées à la base du Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO) à Yopougon ont été retrouvés. Il a rassuré les populations du retour au calme à Abidjan et a demandé aux Forces de l'ordre de redoubler de vigilance.