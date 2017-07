Maroc: Qui gouverne à Alger ?

Après trois ans de black-out médiatique sur l'état de santé du président, rumeurs et spéculations se sont multipliées. Ce qui a poussé Bouteflika à publier une photo avec Emanuel Macron alors candidat à la présidentielle française et une vidéo avec Abdelkader Messahel.

«Il est régulièrement assisté par une équipe de neurologues et de cardiologues, conduite par le cardiologue français Jacques Monségu et le docteur Messaoud Zitouni».

Depuis 2015, souligne la même source, «la santé de Bouteflika est devenue un secret d'Etat et ses examens médicaux des pièces confidentielles. En 2016, après avoir passé deux ans sans se montrer en public, certaines sources révélaient qu'il pouvait à peine parler et souffrait d'une diminution de sa capacité cognitive.

Une interrogation très osée, étrangère aux habitudes du Polisario vis-à-vis du parrain algérien et qui révèle les tensions qui assombrissent les relations entre Alger et Tindouf depuis la désignation de Brahim Ghali à la tête du mouvement séparatiste.

